29 октября 2025 в 21:56

«Ограниченная поставка»: энергетик об экспорте нефти из Казахстана в ЕС

Энергетик Юшков: Европе не стоит надеяться на рост поставок нефти из Казахстана

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Евросоюзу не стоит рассчитывать на рост поставок нефти из Казахстана, заявил NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, комментируя слова президента Финляндии Александра Стубба об альтернативном поставщике углеводородов в ЕС в лице Астаны. Собеседник подчеркнул, что республика не сможет увеличить объем добычи сырья в ближайшие годы.

Казахстан стабилен в плане объемов добычи нефти и вряд ли сумеет их нарастить в ближайшие годы. Также он является участником соглашения ОПЕК+ и в последние годы серьезно нарушает эти квоты. И пока ничего не может с этим сделать с недропользователями. Какого-то бурного роста, чтобы он хоть насколько-то заместил Россию на рынке Европы, мы не наблюдаем. Объемы, которые мы раньше поставляли в Европу до того, как они запретили импорт российской нефти, Казахстан не производит. Поэтому такая ограниченная поставка. Надеяться на Казахстан, что он придет с новыми объемами? Нет, этого не произойдет, — объяснил Юшков.

Энергетик отметил, что в настоящее время Казахстан экспортирует нефть в Европу различными путями, в том числе транзитом через Россию. Однако объемы поставок существенно ниже тех, которые осуществляла Россия до введения санкций, пояснил он.

Казахстан поставляет нефть в Европу разными путями, в том числе и транзитом через Россию. Например, по нефтепроводу «Дружба» в Германию. Правда, объемы небольшие — около двух миллионов тонн в год, в то время как Россия раньше поставляла десятки миллионов тонн, в том числе в Германию более 10 миллионов тонн стабильно шло. Но Казахстан даже не хочет увеличить поставки по нефтепроводу «Дружба». Например, через Россию он еще качает нефть по системе «Транснефти» (российская нефтепроводная компания. — NEWS.ru), — резюмировал Юшков.

Ранее замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач заявил, что в случае полного отказа Евросоюза от закупок сжиженного природного газа Россия может перенаправить поставки в Турцию и Египет. По его словам, это не окажет серьезного влияния на экономику РФ.

Софья Якимова
