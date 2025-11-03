Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
03 ноября 2025 в 15:30

Стало известно о новом шаге России и Китая в энергетике

Новак: Россия и Китай рассматривают строительство совместной электростанции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия и Китай рассматривают возможность совместного строительства электростанции для снабжения энергией обеих стран, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 1». Проект обсуждается в рамках договоренностей о расширении сотрудничества в сфере электроэнергетики. Детали возможного строительства и его сроки не раскрываются.

Отдельное направление — это электроэнергетика. Мы договорились о том, что будем расширять это сотрудничество. Сейчас рассматриваем строительство электростанции совместной, для того чтобы обеспечивать поставки как внутри России, так и поставки для китайских потребителей, — заключил Новак.

Ранее Россия и Китай утвердили дорожную карту сотрудничества в сфере спутниковой навигации на 2026–2030 годы, подписав документ в присутствии глав Роскосмоса и китайской спутниковой системы. Стороны также подвели итоги реализации предыдущей совместной программы, действовавшей с 2021 по 2025 год.

В то же время премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о проработке отмены виз для туристов из Китая в качестве ответной меры. Соответствующее решение обсуждалось на 30-й встрече глав правительств двух стран.

Россия
Китай
энергетика
строительство
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, избавит ли блогера Миллер признание банкротом от выплаты долгов
«Эпидемия» котлов и страшный конец Украины: новости СВО к вечеру 3 ноября
«Буду пугать животом»: молодая невеста Лепса неожиданно призналась
Студент вставил в анус огромный огурец ради стипендии и уехал в больницу
Полина Диброва подколола своего бывшего звездного мужа
Число пострадавших при землетрясении в Афганистане приблизилось к 900
Развод с Яглычем и связь с Зеленским: как живет актриса Светлана Ходченкова
Министр оправдался за угрозы стереть Москву с лица земли
«За деньги»: Ирина Дубцова опубликовала видео с новым бойфрендом в постели
В Одессе военкомы залили женщину перцем при попытке помешать мобилизации
Пьяный россиянин два дня подряд устраивал погром в супермаркете Таиланда
«Совершенство»: Дудина поделилась впечатлениями от 20 дней материнства
В непризнанной республике продлили уровень террористической опасности
«Какие дроны?»: депутат о внедрении Западом БПЛА в войска у границ с РФ
Кому положена бесплатная парковка в Воронеже: полный список льготников
Иран поставил ультиматум США в двух вопросах
Италия анонсировала 12-й пакет помощи Украине
«Поддерживаем»: в МИД России высказались о статусе Панамского канала
Житель Подмосковья в ходе ссоры убил знакомую
Настоящие щи из кислой капусты с говядиной: классический русский суп
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса
Семья и жизнь

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде
Семья и жизнь

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.