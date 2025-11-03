Стало известно о новом шаге России и Китая в энергетике Новак: Россия и Китай рассматривают строительство совместной электростанции

Россия и Китай рассматривают возможность совместного строительства электростанции для снабжения энергией обеих стран, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 1». Проект обсуждается в рамках договоренностей о расширении сотрудничества в сфере электроэнергетики. Детали возможного строительства и его сроки не раскрываются.

Отдельное направление — это электроэнергетика. Мы договорились о том, что будем расширять это сотрудничество. Сейчас рассматриваем строительство электростанции совместной, для того чтобы обеспечивать поставки как внутри России, так и поставки для китайских потребителей, — заключил Новак.

Ранее Россия и Китай утвердили дорожную карту сотрудничества в сфере спутниковой навигации на 2026–2030 годы, подписав документ в присутствии глав Роскосмоса и китайской спутниковой системы. Стороны также подвели итоги реализации предыдущей совместной программы, действовавшей с 2021 по 2025 год.

В то же время премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о проработке отмены виз для туристов из Китая в качестве ответной меры. Соответствующее решение обсуждалось на 30-й встрече глав правительств двух стран.