Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
03 ноября 2025 в 12:58

Мишустин сделал заявление об отмене виз для туристов из Китая

Мишустин: Россия работает над отменой виз для китайских туристов

Михаил Мишустин Михаил Мишустин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Россия прорабатывает отмену виз для туристов из Китая в качестве ответной меры, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время выступления на 30-й регулярной встрече глав правительств двух стран. Ранее такое поручение дал президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

По поручению Владимира Владимировича Путина мы прорабатываем аналогичные решения для граждан КНР, — сказал Мишустин.

Ранее Мишустин рассказывал, что на сегодняшний день российско-китайские отношения динамично развиваются, несмотря на введенные Западом санкции. По его словам, они находятся на высочайшем уровне за всю историю.

Представитель МИД КНР Го Цзякунь ранее заявил, что Китай с 15 сентября ввел безвизовый режим для россиян с обычными загранпаспортами сроком до 30 дней. По его словам, это решение будет действовать до 14 сентября 2026 года.

Спрос россиян на перелеты в Китай в первый месяц после отмены виз увеличился на 60% по сравнению с сентябрем-октябрем 2024 года. При этом средняя цена на билеты туда-обратно составила 75,4 тыс. рублей.

Китай
визы
Россия
туристы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 3 ноября, фото, видео
Стало известно, на сколько дней конфликта ФРГ хватит БПЛА
Солистка «Комбинации» вышла в свет со сломанной рукой и попала на видео
Российские школы потратили миллионы на закупку водорослей для детей
В Оренбургской области почтили память Черномырдина масштабным мероприятием
Россия и Китай собираются развивать спутниковую навигацию
Адмирал НАТО сделал заявление по окончанию украинского конфликта
В администрации Путина высказались о газовых запретах ЕС
Россия собирается увеличить поставки продуктов питания в соседнюю страну
РСТ раскрыл реальную ситуацию со вспышкой смертельного вируса на Мальдивах
«Кальянный рэп»: Собчак высмеяла Пашиняна за видео с песней Макана
Сотни тел украинских военных нашли в Судже
Названы последствия возможного отказа Катара поставлять газ в Евросоюз
В РСТ рассказали, почему не стоит бояться лихорадки денге на Мальдивах
«Не выдал большой тайны»: на Украине признали потерю Красноармейска
«Коктейль смертельных атак»: НАТО готовит армию БПЛА на границе с Россией
Глава Пентагона посетил границу КНДР и Южной Кореи
«Такие пакеты мне нравятся»: фанатка угодила Akmal' на концерте в Донецке
Погода в Москве во вторник, 4 ноября: ждать ли сильных ливней и похолодания
Скончался автор закона об общественном контроле
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса
Семья и жизнь

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде
Семья и жизнь

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.