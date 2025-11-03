Мишустин сделал заявление об отмене виз для туристов из Китая Мишустин: Россия работает над отменой виз для китайских туристов

Россия прорабатывает отмену виз для туристов из Китая в качестве ответной меры, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время выступления на 30-й регулярной встрече глав правительств двух стран. Ранее такое поручение дал президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

По поручению Владимира Владимировича Путина мы прорабатываем аналогичные решения для граждан КНР, — сказал Мишустин.

Ранее Мишустин рассказывал, что на сегодняшний день российско-китайские отношения динамично развиваются, несмотря на введенные Западом санкции. По его словам, они находятся на высочайшем уровне за всю историю.

Представитель МИД КНР Го Цзякунь ранее заявил, что Китай с 15 сентября ввел безвизовый режим для россиян с обычными загранпаспортами сроком до 30 дней. По его словам, это решение будет действовать до 14 сентября 2026 года.

Спрос россиян на перелеты в Китай в первый месяц после отмены виз увеличился на 60% по сравнению с сентябрем-октябрем 2024 года. При этом средняя цена на билеты туда-обратно составила 75,4 тыс. рублей.