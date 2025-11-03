Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Суд вынес приговор пенсионеру, ударившему костылем экс-премьера Чехии

Суд приговорил пенсионера к условному сроку за нападение на лидера ANO Бабиша

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Чехии 64-летний пенсионер был приговорен к 12 месяцам условного лишения свободы с двухлетним испытательным сроком за инцидент с нападением на экс-премьера страны и лидера политического движения ANO («Акция недовольных граждан») Андрея Бабиша, сообщает агентство ČTK. Пенсионер ударил политика костылем и был признан виновным по статьям «Хулиганство» и «Попытка нанесения вреда здоровью». Максимальное наказание по этим статьям составляло до трех лет тюрьмы.

Осужденный принес публичные извинения политику. В то же время прокурор может обжаловать приговор, поскольку ранее требовал назначить виновному не только лишение свободы, но и денежный штраф.

Ранее стало известно, что кандидат в президенты Колумбии Мигель Урибе умер спустя два месяца после покушения. Ему было 39 лет. На сенатора напали в начале июня — выстрелили в голову во время предвыборной встречи. После этого политик находился в больнице в критическом состоянии. Власти арестовали четырех человек по подозрению в нападении, включая несовершеннолетнего. Очевидцы опознали его как стрелявшего.

