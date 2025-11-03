«Будет углубляться»: Пушков предрек ЕС усиление раскола из-за Украины

Раскол в Европейском союзе по украинскому вопросу будет усиливаться, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале. Так он прокомментировал планы нового премьер-министра Чехии Андрея Бабиша создать правительственную коалицию с евроскептическими силами, критикующими политику Брюсселя в отношении Украины.

Financial Times встревожена: новый премьер Чехии Бабиш намерен сформировать коалицию с двумя евроскептическими партиями, критикующими политику ЕС в отношении Украины. <…> Трещины в ЕС по вопросу об Украине будут углубляться, — отметил сенатор.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о позиции своей страны против вступления Украины в Европейский союз. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что решение о присоединении требует единогласного одобрения всех государств — членов ЕС.

Кроме того, европейские чиновники сообщили о возможной утрате Украиной финансовой поддержки со стороны Международного валютного фонда. По их данным, это может произойти, если Европейский союз откажется направить заблокированные российские активы на кредитование украинской стороны.