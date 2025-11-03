Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
МВФ может прекратить поддержку Украины при одном условии

Politico: Украина может лишиться поддержки МВФ из-за ситуации с активами России

Здание Международного валютного фонда Здание Международного валютного фонда Фото: Shutterstock/FOTODOM

Украина может лишиться поддержки Международного валютного фонда, сообщает газета Politico со ссылкой на европейских чиновников. Согласно их сведениям, такой сценарий произойдет, если Европейский союз не согласится направить замороженные российские активы на кредитование Украины.

Отказ Бельгии поддержать кредит <...> может привести к тому, что Международный валютный фонд заблокирует финансовую поддержку Киева, — говорится в публикации.

Как полагают дипломаты, заключение соглашения по российским активам должно убедить МВФ в финансовой жизнеспособности Украины на ближайшие несколько лет. При этом сам фонд рассчитывает, что ЕС согласится принять основную нагрузку по финансовым потребностям Киева.

Ранее сразу три страны Евросоюза заняли позицию, противоречащую интересам Киева. Франция, Италия и Бельгия выступили против использования замороженных российских активов, не поддержав мнение большинства европейских стран, которые призывают направить эти активы на помощь Киеву.

