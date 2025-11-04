Госдума предложила платить родителям за время с детьми

Госдума предложила платить родителям за время с детьми Депутат Милонов призвал ввести зарплату для воспитывающих детей родителей

В России предложили ввести государственную заработную плату для родителей, которые посвящают себя воспитанию детей. По словам депутата Государственной думы Виталия Милонова, эта мера позволит поддержать семью после окончания декретного отпуска, пишет RT.

Прошу вас рассмотреть возможность внедрения государственной «заработной платы» для одного из родителей, посвящающего себя воспитанию детей до достижения ими определенного возраста, — подчеркнул парламентарий.

Соответствующее обращение было направлено на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова. Милонов отметил, что потребность в постоянном присмотре за детьми сохраняется до достижения ими 5–6-летнего возраста. Зачастую один из супругов вынужден полностью отказаться от карьеры, чтобы посвятить себя семье, что особенно характерно для многодетных семей.

Такая ситуация приводит к существенному снижению общего дохода семьи и создает финансовые трудности. Депутат подчеркнул, что предлагаемая мера позволит признать воспитательную деятельность официальным трудом, заслуживающим материального вознаграждения от государства.

Ранее сообщалось, что новая форма господдержки для семей с детьми стартует в России с 2026 года. Речь идет о семейной налоговой выплате. Мера призвана облегчить налоговое бремя родителей и улучшить финансовое положение домохозяйств с детьми.