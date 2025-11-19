Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 ноября 2025 в 09:59

Милонов поставил на место Гордона, назвавшего россиян сбродом

Депутат Милонов: Дмитрий Гордон страдает от комплекса отщепенца

Виталий Милонов Виталий Милонов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Украинский телеведущий Дмитрий Гордон (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) страдает комплексом отщепенца, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. Таким образом парламентарий ответил блогеру на его оскорбительные слова в адрес россиян. По словам депутата, гражданам России не следует обращать внимания на подобные высказывания.

Он пьяный был? Дмитрий Гордон тоже относился к нашему народу, так как жил на территории большой России, по-моему, на Украине жил. Он сам себя выпилил из большого народа. Мы его и не считаем частью нашего народа. Он — отщепенец. У этих сектантов, расстриг есть комплекс. Они всем говорят, что они маленькие, но очень гордые. Слава богу, что великая нация — Россия, многонациональный русский народ — слишком большие, чтобы обращать внимание на всяких гордонов, — отметил Милонов.

Милонов предположил, что Гордон начнет просить прощения за обзывание россиян сбродом, когда у него закончатся деньги. По словам депутата, украинским мигрантам не нужно шоу блогера.

Интересно будет послушать Гордона лет через пять, когда ему придется извиняться и объяснять, что его не так поняли. Надеюсь, что это наступит раньше. Просто деньги закончатся, и он, как и другие отщепенцы, попытается наводить мостики, говоря, что мы были одним целым. Ну кому он нужен? Украинским мигрантам вещать? Ну они же не интеллектуальный потребитель. Им жрачки дай побольше и денег. И все на халяву, — подытожил Милонов.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Гордон «будто мочи в рот набрал» и молчит о предательстве Киева. Так дипломат прокомментировала его реакцию на отказ руководства Украины включать в списки на обмен около тысячи солдат, в числе которых не было ни одного офицера.

