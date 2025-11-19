Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 ноября 2025 в 10:26

Россиянам объяснили, как отличить документы от «филькиной грамоты»

МВД РФ: в поддельных документах содержатся стилистические и юридические ошибки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В поддельных документах обычно содержатся грубые формальные, юридические и стилистические ошибки, сообщает МВД РФ. В пресс-службе ведомства уточнили, что для придания легитимности мошенники используют эмблемы и шапки документов.

Очередные «официальные документы», на этот раз от Федеральной службы безопасности и Роскомнадзора, содержат грубые формальные, юридические и стилистические ошибки, характерные для подделок: неверные наименования документов, фальшивые реквизиты и нарушения официального делопроизводства,сказано в публикации.

Еще одним отличительным признаком подделки являются угрозы штрафных санкций, проверок, уголовного преследования и просьбы начать немедленно действовать. Кроме того, в материале говорится, что мошенники, как правило, пренебрегают указанием контактной информации.

Ранее в Гильдии риелторов Москвы заявили, что продавцов жилья следует направлять на психолого-психиатрическое освидетельствование перед заключением сделки. Авторы инициативы отметили, что нет инструментов, способных точно определить связь продавца с мошенниками. Эксперты настаивают на проведении экспертизы в день сделки.

