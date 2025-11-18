Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 ноября 2025 в 10:34

«Европлан» продаст 87,5% доли компании Альфа-Банку

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Инвестиционный холдинг SFI, являющийся акционером лизинговой компании «Европлан», продает 87,5% доли Альфа-Банку, сообщается в пресс-службе компании. Отмечается, что сделка оценивается в 65 млрд рублей за 100% акций компании.

В холдинге уточнили, что стороны подписали юридически обязывающие документы. Сделку завершат после закрытия реестра акционеров «Европлана» для выплаты дивидендов за девять месяцев 2025 года. Затем Альфа-Банк направит предложение о выкупе акций у миноритарных акционеров.

Ранее девелоперская компания ПИК отказалась от проведения обратного сплита акций и приступила к разработке новой дивидендной политики. Решение было принято по итогам общего собрания акционеров.

До этого сообщалось, что госкорпорация ДОМ.РФ объявила о проведении первичного публичного размещения акций (IPO) на Московской Бирже в ноябре. Ценные бумаги планируется включить в котировальный список первого уровня, где торгуются основные «голубые фишки» российского рынка. Размещаться будут исключительно новые акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии.

