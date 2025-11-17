Стало известно решение общего собрания акционеров ПИК

Девелоперская компания ПИК отказалась от проведения обратного сплита акций и приступила к разработке новой дивидендной политики, говорится в документах компании. Решение было принято по итогам общего собрания акционеров.

Решение не принято, — сказано в документе.

В компании отметили, что прислушались к мнению миноритарных инвесторов, большинство из которых проголосовало против обратного сплита. Изначально новый документ о дивидендной политике планировалось утвердить к апрелю 2026 года, однако сейчас компания работает с опережением графика.

Рынок положительно отреагировал на решения застройщика. На торгах Московской биржи акции ПИК выросли в стоимости более чем на 11%.

Ранее сообщалось, что Госкорпорация ДОМ.РФ объявила о проведении первичного публичного размещения акций (IPO) на Московской Бирже в ноябре. Ценные бумаги планируется включить в котировальный список первого уровня, где торгуются основные «голубые фишки» российского рынка. Размещаться будут исключительно новые акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии.