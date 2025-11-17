Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 ноября 2025 в 15:11

Стало известно решение общего собрания акционеров ПИК

ПИК отменил обратный сплит на общем собрания акционеров

Девелоперская компания ПИК Девелоперская компания ПИК Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Девелоперская компания ПИК отказалась от проведения обратного сплита акций и приступила к разработке новой дивидендной политики, говорится в документах компании. Решение было принято по итогам общего собрания акционеров.

Решение не принято, — сказано в документе.

В компании отметили, что прислушались к мнению миноритарных инвесторов, большинство из которых проголосовало против обратного сплита. Изначально новый документ о дивидендной политике планировалось утвердить к апрелю 2026 года, однако сейчас компания работает с опережением графика.

Рынок положительно отреагировал на решения застройщика. На торгах Московской биржи акции ПИК выросли в стоимости более чем на 11%.

Ранее сообщалось, что Госкорпорация ДОМ.РФ объявила о проведении первичного публичного размещения акций (IPO) на Московской Бирже в ноябре. Ценные бумаги планируется включить в котировальный список первого уровня, где торгуются основные «голубые фишки» российского рынка. Размещаться будут исключительно новые акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии.

Россия
ПИК
акции
собрания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вдовец Гурченко погряз в долгах и лишился жилья после смерти жены
Охранники хотели получить премию при помощи взрывчатки
Водитель погиб в ДТП с погрузчиком под Петербургом
Развод на миллионы: как Самойлова зарабатывает после ухода Джигана
Суд вынес приговор экс-замгубернатору Ростовской области
Умерла звезда сериала «Анатомия страсти»
Стало известно о возвращении одной из лучших российских лыжниц
Россиян предупредили об опасности сотовой связи для беременных
Самолет экстренно сел после слов пассажира о бомбе в багаже жены
На Кубани родились два клонированных теленка
Су-57Э произвел фурор в Дубае: летная программа, экспорт, реакция Запада
Психолог оценила шансы на спасение брака Джигана и Самойловой
Путин расширил список заслуженных артистов РФ
Избежит наказания? Что грозит матери — расчленителю сына в Москве: детали
Теплый салат «Одна дома»: быстро, вкусно и сытно. Готово за 20 минут!
Эксперт назвал способ увеличить будущую пенсию более чем в два раза
«Добрый мальчик, верил в чудо»: что известно о семье расчлененного ребенка
Петли и двойки: как найти зайца по свежему снегу — тропление по первопутку
Бывшего премьера России признали террористом и экстремистом
Путин присвоил четырем многодетным матерям высшее государственное звание
Дальше
Самое популярное
Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки
Общество

Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками
Общество

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.