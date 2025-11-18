Квартира продана — бабушка осталась: как покупать жилье у пенсионеров

Тысячи российских семей за год остались без квартир из-за пресловутой «пенсионерской схемы». Покупатели платят деньги, подписывают все необходимые документы, однако позднее продавец, чаще всего пенсионер, неожиданно заявляет, что его обманули, и через суд аннулирует сделку. Как не стать жертвой мошенников, что стоит предусмотреть при приобретении жилья у пожилых — в материале NEWS.ru.

Как происходит обман с участием пенсионеров

На сегодняшний день существует несколько схем обмана. «Первый вариант — когда продавец действительно психически уязвим, болен или подвержен влиянию мошенников. То есть в момент сделки он не осознавал своих действий. Вырученные деньги продавец отдал мошенникам, а спустя какое-то время узнал или осознал, что его кинули, и пошел в суд — сам или при помощи родных», — рассказал NEWS.ru зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

Второй вариант заключается в том, что продавец и есть мошенник, говорит депутат. По его словам, ссылаясь на временную недееспособность, психическое заболевание или воздействие извне, продающий жилье гражданин просит «откатить» сделку, при этом не возвращая деньги.

«Есть и третий вариант — когда продавец спустя некоторое время обвиняет в мошенничестве самого покупателя. Говорит о том, что не получал деньги или получил не ту сумму, что указана в договоре, что оговоренные условия продажи не совпали с фактическими или что покупатель угрожал или заставлял продавца подписать документы», — сообщил Аксененко.

Мошенники очень часто применяют психологическое давление на пожилых людей, манипулируя страхом или срочностью через звонки, чтобы заставить продать квартиру, пояснила в беседе с NEWS.ru ведущий эксперт по недвижимости федеральной компании «Этажи» Парвинахон Бузурукова.

«После сделки жертва оспаривает договор в суде как заключенный в обмане или недееспособности, иногда инициируя банкротство, что оставляет покупателя без денег и жилья. За два-три года схемы эволюционировали: реже — подделки документов, чаще — дистанционные манипуляции или имитация защитных операций с перепродажей объекта и переводом средств третьим лицам», — рассказала собеседница NEWS.ru.

Как рассказал NEWS.ru вице-президент Российской гильдии риелторов Андрей Банников, схема обычно выглядит многоходовой: «С гражданином связываются якобы сотрудники силовых ведомств, которые убеждают помочь органам в поимке мошенников. Сценариев может быть несколько десятков, работают группами по пять-шесть человек, убеждая жертву в правдивости ситуации. Далее заставляют человека отдать все свои сбережения курьерам для перемещения на „безопасные счета“ и продать свое недвижимое имущество».

Чаще всего, по данным Банникова, жертвами становятся граждане пенсионного и предпенсионного возраста, однако встречаются и исключения.

Как защититься от обмана при покупке жилья

Пока новые законодательные нормы для выработки единого подхода при решении таких споров не разработаны, покупателям нужно действовать превентивно. В частности, опрошенные NEWS.ru юристы настоятельно рекомендуют обращать внимание на поведение продавца: нервозность, сбивчивость речи, желание «закончить поскорее» — все это может быть признаками реального давления на продавца извне.

«Попробуйте пообщаться с соседями или узнать мнение родных продавца о близящейся сделке. Запросите справку ЕГРН до оформления документов и передачи денег — если продавец откажется ее предоставлять, можно сделать вывод о желании скрыть какие-то детали, недопустимые для проведения сделки. Например, может обнаружиться зафиксированная судом недееспособность, частые перепродажи, дарения, долевые схемы и собственники, о которых ранее не сообщалось», — пояснил депутат Александр Аксененко.

Следует просить свежие справки из психоневрологического и наркологического диспансеров. Категорический отказ их предоставления может стать тревожным сигналом: продавец либо знает о своем заболевании и не хочет сообщать вам, либо уже планирует позже обжаловать сделку, сославшись на заболевание, говорит Аксененко.

«Оформляйте сделку у нотариуса. Это снизит шанс оспаривания сделки и обвинения в мошенничестве вас. Если есть возможность снимать сам момент заключения сделки на видео, не отказывайтесь от этого. Главное — заранее предупредите вторую сторону о ведущейся видеосъемке», — рассказал собеседник NEWS.ru.

Также, по его словам, важно фиксировать оплату. В идеале — перечисляйте деньги на счет продавца: «Категорический отказ от банковской сделки в пользу наличных тоже должен насторожить».

«Судебная практика по таким делам противоречива, но полный пакет документов, включая все подтверждения расчетов, помогает доказать добросовестность покупателя. В онлайн-сделках с банками ответственность за проверку остается на клиенте, поэтому лучше всего привлекать специалистов — пренебрежение этими мерами может привести к потере денег и недвижимости», — пояснила Бузурукова.

В каких случаях лучше отказаться от покупки квартиры?

Если жилье, которое вы присмотрели, все же вызывает вопросы, конечно же, лучше отказаться сделки, советует в разговоре с NEWS.ru адвокат Григорий Сарбаев.

«Если вы видите перед собой странного человека, какую-нибудь бабушку, которая неожиданно для всех начинает заявлять, что вообще не понимает, что происходит, никакие документы она не читала, то незамедлительно останавливайте сделку. Следует понимать, что некоторые современные бабули страшно опасны, они очень сильно поднаторели и тоже мошенничают, зная, что им ничего за это не будет», — пояснил Сарбаев.

Что предлагает государство для борьбы с такими аферами?

В ближайшее время в Госдуму будет внесен законопроект, призванный урегулировать проблему, рассказал NEWS.ru зампред думского комитета по экономической политике Михаил Делягин.

«Суть предложения — введение периода „охлаждения“ в течение не менее семи дней между заключением сделки и получением продавцом денег, позволяющего ему осознать последствия своих действий», — пояснил депутат.

По его словам, в настоящее время большинство мошенничеств основано на использовании людей, совершающих сделки в состоянии, когда они не понимают смысла своих действий. «Однако дееспособный человек может находиться в таком состоянии лишь короткое время, за неделю он точно имеет все возможности осознать собственные действия, потому должен нести за них ответственность», — сообщил Делягин.

Также, отметил парламентарий, предлагается запретить перевод средств на любой счет, кроме счета продавца, а при продаже единственного жилья — обязать продавца предъявлять справку о том, что ему есть где жить.

