Как обезопасить себя при продаже квартиры: 10 полезных советов юриста

Продажа квартиры — это не про «повесить объявление и дождаться покупателя», а про десяток решений, в каждом из которых есть юридическая подкладка. Юрист Илья Русяев в интервью NEWS.ru раскрыл, как провести сделку с недвижимостью максимально безопасно для владельца.

Совет первый: обращаемся к ЕГРН

Начинается все с реестра: свежие выписки ЕГРН показывают правообладателя, обременения, историю, а также сами факты регистрации. Это не формальность — именно данные реестра подтверждают, что объект существует в учете. Заказывать выписку лучше непосредственно у Росреестра или через «Госуслуги»: это быстро и официально. Закон № 218-ФЗ прямо описывает состав сведений и регламент их предоставления.

Совет второй: никаких устных договоренностей

Договор купли-продажи квартиры — это один документ на бумаге или в цифровом формате с подписями сторон. Любые «устные договоренности» останутся лишь словами. От того, насколько четко прописаны цена, порядок расчетов, предмет и лица, зависят дальнейшие действия банка, регистратора и налоговой.

Важно подтверждать каждый существенный факт документом, заранее согласовывать нестандартные условия с банком и нотариусом и считать сроки не по ощущениям, а по нормам закона и регламентам регистратора. Тогда объявление и показы — лишь фасад процесса, а настоящая работа происходит на уровне договоров, выписок и дат, где ошибки не прощают.

Совет третий: доли

Особая зона внимания — доли. Если продается доля в праве, сделка удостоверяется нотариусом, и совладельцы получают преимущественное право выкупа на тех же условиях. Это защищает баланс интересов внутри долевой собственности и экономит время на переподписания: нотариус организует уведомления и соблюдение процедуры. Норма содержится в статье 42 закона о регистрации и статье 250 ГК РФ. Практический вывод прост — заранее обсудить условия с сособственниками и идти к нотариусу с готовым пакетом.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совет четвертый: ипотека — не преграда

Ипотека не препятствие, а сценарий. Продать «под залогом» можно, но только с согласия банка-залогодержателя: это прямо следует из закона. На практике работают две траектории: закрыть кредит до сделки и снять обременение либо согласовать с банком продажу с одновременным погашением из средств покупателя (аккредитив, эскроу, спецсчет). В обеих схемах ключ к скорости — согласования с кредитором и корректные формулировки в договоре.

Совет пятый: аккредитив и безналичный расчет

Расчеты — отдельная логика безопасности. Аккредитивы и безналичные сценарии удобны тем, что деньги «двигаются» по условиям договора с банком, а доступ к ним зависит от регистрации перехода права. Финансовые организации при этом проверяют сделки по 115-ФЗ, поэтому следует подготовить пакет документов заранее: договор, выписки ЕГРН и бумаги о происхождении денег. Экономите дни на запросах и ответах службы комплаенса — снижаете риск «зависнуть» на выдаче средств.

Совет шестой: не скрывайте жильцов с правом пожизненного пользования

Если в квартире есть зарегистрированные жильцы с правом пожизненного пользования или заключен договор найма, этот факт нельзя замалчивать. В договоре нужно прямо указать лиц, сохраняющих право проживания, — это требование закона. А найм при смене собственника не исчезает: арендодатель меняется автоматически, и покупатель вступает в существующие отношения. Поэтому до публикации объявления соберите документы о проживающих и по найму, чтобы не спорить на регистрации и передаче.

Совет седьмой: аванс и задаток — не одно и то же

Задаток дисциплинирует стороны: если покупатель без уважительных причин отступит, сумма остается у продавца; если сорвет продавец — вернет в двойном размере. Аванс — просто предоплата, которая при расторжении возвращается. Путаница в терминах стоит дорого, поэтому соглашение о задатке оформляют отдельно либо прописывают в основном договоре без расплывчатых слов.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Совет восьмой: электронная регистрация

Сроки регистрации — еще один ресурс, который можно планировать. Базовые интервалы закреплены в законе: при подаче напрямую в Росреестр — семь рабочих дней, через МФЦ — больше; нотариальные сделки регистрируют быстрее, а электронная подача сокращает цикл до одного — трех дней в типовых кейсах. Это полезно для выстраивания цепочки при встречной покупке, от которой зависит переезд.

Совет девятый: проверьте платежи за ЖКУ и капремонт

Коммунальные платежи и капремонт — предмет финальной «сверки часов». Плата за жилищные и коммунальные услуги привязана к пользователю и не «мигрирует» на нового собственника автоматически, а вот взносы на капремонт закон увязывает с помещением: обязанность платить возникает с момента появления права собственности и следует за квартирой.

Совет десятый: помните о налогах и сроках

Если объект в собственности дольше минимального срока, доход от продажи освобождается от налога — в общем случае речь идет о пяти годах, а для наследства, приватизации и дарения близким — о трех. Если срок не выдержан, применяется имущественный вычет: 1 млн рублей для жилых объектов или вычет в размере документально подтвержденных расходов на приобретение. С 1 января 2025 года доходы физических лиц облагаются по прогрессивной шкале: часть баз до 2,4 млн рублей в год — по ставке 13%, свыше — по 15%. Это значит, что сумму НДФЛ по продаже считают уже внутри обновленной системы. Проверьте, не подпадаете ли вы под освобождение по сроку, и только потом выбирайте между «миллионом» и расходным способом.

Читайте также:

Как правильно продать квартиру самому, без риелтора: какие нужны документы

Юрист раскрыл, кто вправе вскрыть квартиру россиян без их ведома

Риелтор раскрыл, какой нюанс аренды жилья не решит новый сервис «Госуслуг»

Юрист раскрыл, можно ли продать ипотечную квартиру