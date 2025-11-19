Россиянам объяснили, кто может получать пенсию 80 тыс. рублей

Достижение максимального размера страховой пенсии требует соблюдения строгих условий, предусмотренных пенсионным законодательством, сообщил в беседе с RT доктор юридических наук, профессор и декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. Для получения выплат около 80 тыс. рублей необходим длительный стаж и высокая официальная зарплата.

Профессор пояснил, что ежегодно работающий гражданин может заработать максимум 10 пенсионных баллов. При стоимости одного балла около 145 рублей в 2025 году и фиксированной выплате 8907 рублей возможен значительный размер пенсионного обеспечения.

Для иллюстрации Виноградов привел пример расчета для человека, начавшего работать с 16 лет и вышедшего на пенсию в 65 лет. Расчеты основаны на действующей пенсионной формуле.

49 лет стажа × 10 баллов × 145 рублей = 71 050 рублей. Плюс фиксированная выплата в 2025 году — 8907 рублей. Итого примерно 80 тыс. рублей, — указал он.

Особое значение имеет своевременная уплата работодателем страховых взносов в Социальный фонд России. Дополнительные баллы можно получить за нестраховые периоды, включая службу в армии, отпуск по уходу за детьми и уход за престарелыми родственниками. Для отдельных категорий граждан, таких как работники Крайнего Севера, медики, педагоги и сотрудники опасных производств, предусмотрены специальные условия и льготы при формировании пенсионных прав.

