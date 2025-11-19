Москвичам пообещали завершение осенней погоды

В Москве и Подмосковье возвращаются ночные заморозки после кратковременного потепления, сообщили в Гидрометцентре России. Температура уже опустилась ниже нуля в западных районах области, пишет ТАСС.

По данным метеорологов, в подмосковной Шаховской столбики термометров показывают -0,4 градуса по Цельсию. Предстоящей ночью в Московском регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Температурный фон составит от -4 до +1 градуса в области и от 0 до -2 в столице.

Заморозки вновь начинаются, к настоящему моменту столбики термометров опустились до отметки минус 0,4 градуса в районе подмосковной Шаховской, что на западных рубежах региона, — указано в сообщении.

Ветер будет западный и юго-западный скоростью 6–11 м/с с отдельными порывами до 15 м/с. В отдельных районах прогнозируется гололедица.

Днем 19 ноября температура в Москве ожидается от 0 до +2 градуссов, по области — от -2 до +3. Ветер сохранится западный и юго-западный со скоростью 5–10 м/с, местами возможна гололедица.

Минувшей ночью минимальная температура была зафиксирована в Волоколамске (+1 градус), а на главной метеостанции столицы на ВДНХ воздух прогрелся до +3,4 градуса. Метеорологи рекомендуют жителям региона быть внимательными на дорогах в связи с возможным образованием гололедицы.

