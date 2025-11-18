Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Трихолог рассказала, как правильно выбрать зимнюю шапку

Трихолог Кохас призвала выбирать свободную шапку из натуральных материалов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Для зимнего сезона рекомендуется выбирать свободные шапки из натуральных материалов, заявила «Радио 1» трихолог Ольга Кохас. Она предупредила, что модели из синтетических тканей могут усилить жирность волос.

Специфика ношения шапок вызывает жирность волос. Но чем свободнее шапка, тем лучше для кожи головы и прически. Кожа не преет, не усиливается кровообращение. Идеальная зимняя шапка должна быть подобрана по погоде, и желательно, чтобы она была из натуральных материалов, — отметила Кохас.

Врач посоветовала тщательно стирать шапки как минимум раз в неделю. В противном случае в головном уборе накопится очень много бактерий и грибка. Трихолог также призвала внимательно следить за кожей головы — она должна быть без покраснений, шелушения и зуда.

Ранее парикмахер Мария Бурланкова заявила, что большое количество стайлинга препятствует воздухообмену и блокирует фолликулы, что может привести к выпадению волос. Обильное нанесение средств для укладки на кожу головы может обернуться зудом, раздражением и перхотью.

