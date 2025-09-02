Женщинам раскрыли неприятные последствия частых укладок

Большое количество стайлинга препятствует воздухообмену и блокирует фолликулы, что может привести к выпадению волос, заявила NEWS.ru парикмахер Мария Бурланкова. По ее словам, обильное нанесение средств для укладки на кожу головы может обернуться зудом и раздражением, а следом за ними и перхотью.

Бесконтрольное использование стайлинговых средств может обернуться неприятными последствиями. Особенно это касается обильного нанесения на кожу головы, если в инструкции не указано такое применение, или недостаточно тщательного промывания волос после укладки. В этих случаях можно столкнуться с зудом и раздражением. Дальше может появиться перхоть. Большое количество средств создает барьер на коже головы, препятствуя воздухообмену, и блокирует фолликулы, что может привести к выпадению волос, — сказала Бурланкова.

Она отметила, что стоит уделить особое внимание мытью головы: тщательно удалять остатки стайлинга, иногда промывать волосы два-три раза. По словам парикмахера, перед применением средств для укладки следует проконсультироваться со специалистом.

Ранее стало известно, что в России процесс поседения становится все более ранним. По словам трихолога Натальи Яковлевой, седина появляется у людей на семь лет раньше — в 28-летнем возрасте.