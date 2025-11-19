Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 ноября 2025 в 00:05

Приметы 19 ноября — Павел Ледостав: зима уже на пороге!

19 ноября православная церковь чтит память преподобного Павла Исповедника, а в народной традиции этот день получил название Павел Ледостав. В эту дату часто появлялся первый лед на водоемах, по его состоянию крестьяне делали прогнозы относительно будущего урожая и характера предстоящей зимы.

Погодные приметы 19 ноября, в день Павла Ледостава

  • Если лед на реке к этому дню становился грудами (намерзал неровно), это считалось верным знаком, что «и хлеба будут груды». Если же лед был гладким, то и урожай будет «гладким» (бедным).

  • Снегопад, начавшийся 19 ноября, предвещал, что зима будет снежной, что хорошо для озимых культур.

  • Безветренная погода в этот день сулила скорое наступление сильных морозов.

  • Если ночью на небе было видно очень много ярких звезд, это предвещало холодную зиму.

  • Алая заря на рассвете или закате указывала на скорый дождь или снегопад.

Уголь в печи быстро покрывался пеплом — к тяжелой зиме с сильными морозами.

Приметы о зверях и птицах на 19 ноября

  • Гуси купались в воде — жди оттепели.

  • Вороны или галки, которые кружат над землей, — предвестие снегопада.

  • Птицы, которые жмутся к домам, — к надвигающимся снегам.

Что можно делать 19 ноября

Женщины традиционно пекли пироги с капустой, чтобы привлечь удачу, достаток и здоровье. Этими пирогами угощали всех членов семьи и соседей. Рыбаки ждали первого крепкого льда. Они подготавливали снасти для зимней рыбалки: проверяли и чинили удочки, готовились к подледному лову.

А еще сегодня следует:

  • носить чистую или даже новую одежду — это символ достатка и уважения к предстоящей зиме;

  • выполнять данные ранее обещания — считалось, что невыполненное слово мешает удаче;

  • доить корову: хороший удой — к благополучной зиме.

Чего нельзя делать 19 ноября

  • Нельзя отправляться в дальние поездки — суеверия предупреждают о возможных проблемах и ссорах.

  • Строго запрещалось давать деньги или вещи в долг. Верили, что долг не вернется или приведет к проблемам с деньгами.

  • Запрещено обижать животных — это может лишить удачи на весь следующий год.

  • Нельзя ломать лед на реках, озерах и даже лужах — это считалось плохой приметой, грозящей плохим урожаем.

