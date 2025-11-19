Приметы 19 ноября — Павел Ледостав: зима уже на пороге!

Приметы 19 ноября: что можно и нельзя делать?

19 ноября православная церковь чтит память преподобного Павла Исповедника, а в народной традиции этот день получил название Павел Ледостав. В эту дату часто появлялся первый лед на водоемах, по его состоянию крестьяне делали прогнозы относительно будущего урожая и характера предстоящей зимы.

Погодные приметы 19 ноября, в день Павла Ледостава

Если лед на реке к этому дню становился грудами (намерзал неровно), это считалось верным знаком, что «и хлеба будут груды». Если же лед был гладким, то и урожай будет «гладким» (бедным).

Снегопад, начавшийся 19 ноября, предвещал, что зима будет снежной, что хорошо для озимых культур.

Безветренная погода в этот день сулила скорое наступление сильных морозов.

Если ночью на небе было видно очень много ярких звезд, это предвещало холодную зиму.

Алая заря на рассвете или закате указывала на скорый дождь или снегопад.

Уголь в печи быстро покрывался пеплом — к тяжелой зиме с сильными морозами.

Приметы о зверях и птицах на 19 ноября

Гуси купались в воде — жди оттепели.

Вороны или галки, которые кружат над землей, — предвестие снегопада.

Птицы, которые жмутся к домам, — к надвигающимся снегам.

Что можно делать 19 ноября

Женщины традиционно пекли пироги с капустой, чтобы привлечь удачу, достаток и здоровье. Этими пирогами угощали всех членов семьи и соседей. Рыбаки ждали первого крепкого льда. Они подготавливали снасти для зимней рыбалки: проверяли и чинили удочки, готовились к подледному лову.

А еще сегодня следует:

носить чистую или даже новую одежду — это символ достатка и уважения к предстоящей зиме;

выполнять данные ранее обещания — считалось, что невыполненное слово мешает удаче;

доить корову: хороший удой — к благополучной зиме.

Чего нельзя делать 19 ноября

Нельзя отправляться в дальние поездки — суеверия предупреждают о возможных проблемах и ссорах.

Строго запрещалось давать деньги или вещи в долг. Верили, что долг не вернется или приведет к проблемам с деньгами.

Запрещено обижать животных — это может лишить удачи на весь следующий год.

Нельзя ломать лед на реках, озерах и даже лужах — это считалось плохой приметой, грозящей плохим урожаем.

