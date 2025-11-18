Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 ноября 2025 в 18:59

«Идет в графике»: глава ОСК о сроках сдачи ледокола «Чукотка»

Глава ОСК Пучков: ледокол «Чукотка» планируется сдать в декабре следующего года

Корпус атомного ледокола «Чукотка» Корпус атомного ледокола «Чукотка» Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Атомный ледокол «Чукотка» планируется сдать в декабре следующего года, рассказал РИА Новости гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Пучков. По его словам, судно готово примерно на 70%.

«Чукотка» идет в графике. В декабре 2026 года мы планируем сдавать. Что касается степени готовности, порядка 70% сейчас, — рассказал Пучков.

«Чукотка» — строящийся российский атомный ледокол проекта 22220, заложенный на Балтийском заводе в декабре 2020 года и спущенный на воду в ноябре 2024-го. Судно носит имя региона, прилегающего к Северному морскому пути. Ледокол оснащен ядерной установкой «РИТМ-200». Двухосадочная конструкция судна позволяет работать как в арктических водах, так и в устьях рек. Его основная задача — обеспечивать круглогодичную навигацию по Севморпути и заменить устаревшие атомные ледоколы.

Ранее Пучков заявил, что закладка атомного судна «Сталинград» приближает Россию к появлению самой большой в истории мира серии из семи ледоколов. Он отметил, что страна выходит на беспрецедентный показатель в этой области.

ледоколы
флот
корабли
сроки
