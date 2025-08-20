Риелтор раскрыл, какой нюанс аренды жилья не решит новый сервис «Госуслуг»

Новый сервис аренды жилья на «Госуслугах» не сможет оперативно решать споры между арендодателями и квартиросъемщиками, заявил NEWS.ru член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков. По его словам, ключевой проблемой остается крайне медленное судопроизводство, которое не способно обеспечить быстрое урегулирование конфликтов, возникающих в ходе арендных отношений.

Новый сервис аренды на «Госуслугах» не поможет в решении конфликтных ситуаций, связанных с процессом сдачи и съема объектов недвижимости. У нас суды очень долго принимают решение. Пока до решения дойдет, может пройти до года. У меня был такой пример: неплательщики не платили и специально затягивали процесс, выдвигали требования, ходатайства. Как платформа поможет решить проблему, когда решение нужно очень быстрое. А если человека незаконно выселяют? В чем сакральность платформы, в чем кардинальное отличие от того, что существует сейчас? Не вижу ничего сверхъестественного в появлении платформы, — пояснил Барсуков.

Ранее сенатор Айрат Гибатдинов заявил, что в России следует ввести налоговый вычет за аренду жилья. По его словам, данная мера поможет молодым семьям, которые не могут приобрести собственное жилье из-за высоких цен и ограниченной доступности ипотечных программ.