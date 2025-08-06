В Совфеде предложили ввести новый налоговый вычет в сфере недвижимости

В России следует ввести налоговый вычет за аренду жилья, заявил NEWS.ru сенатор Айрат Гибатдинов. По его словам, данная мера поможет молодым семьям, которые не могут приобрести собственное жилье из-за высоких цен и ограниченной доступности ипотечных программ.

Считаю необходимым внедрить налоговый вычет за аренду жилья по аналогии с уже существующими нормами. Этот инструмент может органично войти в систему поддержки граждан. Подобная льгота актуальна особенно сейчас — в условиях, когда молодые семьи все чаще вынуждены снимать жилье из-за высоких цен и ограниченной доступности ипотечных программ. Возможность вернуть часть уплаченных налогов помогла бы снизить финансовую нагрузку и повысить качество жизни этой категории граждан, — сказал Гибатдинов.

По его словам, вычет стоит предоставлять за аренду жилья не дороже 70 тысяч рублей или порога по региону, что поможет избежать мошенничества. Кроме того, отметил сенатор, льгота должна быть предоставлена только за аренду единственного жилья по месту фактического проживания, при наличии временной регистрации и подтверждающих документов об оплате.

В целом эта норма может стать позитивным стимулом для экономики и выведет рынок аренды из серой зоны, ведь арендодателям и арендаторам станет выгодно оформлять официальные договоры и проводить платежи в безналичной форме, — добавил Гибатдинов.

Ранее стало известно, что в 2025 году доля льготной семейной ипотеки достигла 90% от общего объема ипотечного кредитования. После корректировки условий программы в июле 2024 года данный сектор столкнулся с необходимостью адаптации, однако уже в следующем году началось восстановление спроса.