Названа доля семейной ипотеки среди льготных программ в 2024 году В России доля семейной ипотеки достигла 90% среди льготных программ за 2025 год

Доля семейной ипотеки по льготным программам выросла до 90% в 2025 году, пишут «Известия» со ссылкой на исследование аналитического центра М2. После изменения условий программы в июле 2024 года рынок недвижимости столкнулся с новыми вызовами, требующими адаптации. В 2025 году наблюдалось восстановление спроса.

Ситуации способствовали отмена лимитов для банков и расширение условий программы. М2 проанализировал изменения в структуре спроса, регионы-лидеры и трансформацию параметров сделок.

Гспрограмма стала более адресной благодаря пересмотру требований к заемщикам. Теперь она доступна семьям с хотя бы одним ребенком до шести лет или с ребенком-инвалидом. Семьи с двумя детьми могут приобрести жилье по программе в малых городах или в одном из 35 регионов с низким объемом строительства.

Корректировка условий повлияла на уровень спроса во втором полугодии 2024 года. Тем не менее, уже в первой половине 2025 года спрос восстановился, что связано с адаптацией рынка к новым правилам и сохранением ставки на уровне 6%, несмотря на общий рост рыночных ставок.

Согласно данным «Дом.РФ», в первом полугодии 2025 года банки выдали на 9% больше кредитов по семейной ипотеке в денежном выражении и на 11% — в количественном. Доля таких кредитов в общей массе льготных выдач составила 90%. Для сравнения, в первом полугодии 2024 года, до изменения условий программы и отмены общедоступной льготной ипотеки, эта доля составляла около 50%, а во втором полугодии она превысила 80%.

Ранее в Госдуме призвали установить дифференцированную ставку ипотеки в зависимости от региона. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин убежден, что это способствует развитию внутри России.