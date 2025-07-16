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16 июля 2025 в 14:28

В российских регионах могут ввести различные ставки по ипотеке

Володин предложил ввести в регионах дифференцированную ипотечную ставку

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В России необходимо установить дифференцированную ставку ипотеки в зависимости от региона, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Выступая в Госдуме в рамках «правительственного часа» он отметил, что это способствует развитию внутри страны. Прямая трансляция заседания ведется на сайте Госдумы.

Если мы понимаем, что нам надо сделать все, чтобы Россия развивалась, значит, нам надо создавать условия в регионах. И значит, надо вносить предложения по той же ипотечной ставке, чтобы она была дифференцированная. В Костроме — одна, в Москве — другая, в Краснодаре — третья, — сказал Володин.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов назвал недопустимым введение запрета на выдачу семейной ипотеки не по месту регистрации. По его словам, чтобы семьи не уезжали из родных мест в крупные города, необходимо предоставить им детские сады, школы, поликлиники и рабочие места.

Тем временем директор по продажам риелторской компании «Этажи» Сергей Зайцев заявил, что возвращения массовой льготной ипотеки ждать не стоит. Он пояснил, что, несмотря на все свои плюсы, она привела к росту цен на жилье и, как следствие, снижению его доступности для населения.

Вячеслав Володин
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Госдума
финансы
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