В Госдуме оценили идею «закрепостить» ипотечников Лидер СРЗП Миронов раскритиковал запрет на ипотеку не по месту регистрации

Запрет на выдачу семейной ипотеки не по месту регистрации является недопустимым, такое мнение высказал председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. По его словам, которые приводит ТАСС, чтобы семьи не уезжали из родных мест в крупные города, необходимо предоставить им детские сады, школы, поликлиники и рабочие места. Миронов подчеркнул, что нельзя превращать граждан в «ипотечных крепостных».

Текста законопроекта еще нет, но я уже получаю массу возмущенных писем от граждан, которые не желают превращаться в «ипотечных крепостных». Я также считаю недопустимым стремление «закабалить» людей по месту прописки, разделить их по месту жительства, — убежден лидер СРЗП.

Миронов добавил, что при текущих рыночных ставках единственный шанс граждан приобрести собственное жилье — это семейная ипотека. При этом он подчеркнул, что люди покидают малую родину «не от хорошей жизни».

Лишать граждан таких возможностей, по сути «закрепощать» заемщиков — недопустимо, — резюмировал депутат.

Ранее глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков заявил, что оформление семейной ипотеки не по месту регистрации могут запретить уже в первом квартале следующего года. По его словам, соответствующую инициативу внесут в Госдуму до конца текущей сессии.