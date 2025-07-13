В Госдуме оценили идею «закрепостить» ипотечников

Запрет на выдачу семейной ипотеки не по месту регистрации является недопустимым, такое мнение высказал председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. По его словам, которые приводит ТАСС, чтобы семьи не уезжали из родных мест в крупные города, необходимо предоставить им детские сады, школы, поликлиники и рабочие места. Миронов подчеркнул, что нельзя превращать граждан в «ипотечных крепостных».
Текста законопроекта еще нет, но я уже получаю массу возмущенных писем от граждан, которые не желают превращаться в «ипотечных крепостных». Я также считаю недопустимым стремление «закабалить» людей по месту прописки, разделить их по месту жительства, — убежден лидер СРЗП.
Миронов добавил, что при текущих рыночных ставках единственный шанс граждан приобрести собственное жилье — это семейная ипотека. При этом он подчеркнул, что люди покидают малую родину «не от хорошей жизни».
Лишать граждан таких возможностей, по сути «закрепощать» заемщиков — недопустимо, — резюмировал депутат.
Ранее глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков заявил, что оформление семейной ипотеки не по месту регистрации могут запретить уже в первом квартале следующего года. По его словам, соответствующую инициативу внесут в Госдуму до конца текущей сессии.