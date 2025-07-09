В России могут запретить оформлять семейную ипотеку не по прописке

В России могут запретить оформлять семейную ипотеку не по прописке Аксаков: семейную ипотеку вне региона регистрации запретят в России с 2026 года

Оформление семейной ипотеки не по месту регистрации могут запретить уже в первом квартале следующего года, заявил в беседе с «Известиями» глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков. По его словам, соответствующую инициативу внесут в Госдуму до конца текущей сессии.

С такой идеей в конце июня выступила спикер СФ Валентина Матвиенко. Сенатор призвала премьера Михаила Мишустина улучшить механизм выдачи семейной ипотеки.

Совфед ратует за адресный характер льготных ипотечных программ и за то, чтобы они не использовались в инвестиционных целях, — отметил экономист Андрей Бархота.

По оценкам аналитиков, из-за инициативы объемы выдачи семейной ипотеки могут обрушиться на 15–30% . Это приведет к снижению цен на жилье, особенно на новостройки комфорт-класса, на 5–10%.

Ранее Матвиенко сообщала, что более половины одобренных кредитов в 2024 году пришлось на Москву, Московскую область, Петербург и Ленинградскую область. Свыше 40% заемщиков проживают за пределами этих регионов.