Юрист раскрыл, кто вправе вскрыть квартиру россиян без их ведома Юрист Русяев: полиция и МЧС вправе вскрывать квартиры без ведома хозяев

Представители правоохранительных органов и МЧС могут проникать в жилые помещения без согласия хозяев, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. Кроме того, по его словам, решение суда и федеральный закон дают право входить в квартиру судебным приставам и следователям.

Статья 25 Конституции устанавливает: никто не может войти в квартиру против воли проживающих, иначе как по решению суда или в случаях, предусмотренных федеральным законом. Но существуют ситуации, когда промедление может угрожать жизни человека или привести к разрушению имущества. К примеру, полиция вправе вскрыть дверь, если есть основания полагать, что внутри совершается преступление, кто-то нуждается в срочной помощи или существует угроза безопасности граждан. Пожарные и спасатели МЧС, в свою очередь, имеют право проникать в помещения при пожарах, утечке газа или других чрезвычайных ситуациях, если иначе предотвратить беду невозможно, — отметил Русяев.

Он пояснил: сотрудники полиции могут войти в жилище без согласия собственника при угрозе жизни или здоровью, составив акт и уведомив прокурора и собственника. В случае с проникновением МЧС, по его словам, при повреждении имущества возмещается ущерб по правилам гражданского законодательства и принципу крайней необходимости (статья 1067 ГК).

Судебные приставы вправе входить в жилое помещение должника при исполнении судебного решения, если есть письменное разрешение старшего судебного пристава. При выселении или вселении такое разрешение не требуется, но вскрытие проводится в присутствии понятых и фиксируется актом. Эти нормы установлены статьями 64 и 68 Федерального закона № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». Отсутствие акта или понятых делает действия пристава незаконными, — подчеркнул Русяев.

Он добавил, что следователь или дознаватель могут войти в квартиру только на основании судебного решения, например, для проведения обыска, осмотра места происшествия или выемки. Однако, по его словам, в исключительных случаях, когда промедление может привести к утрате доказательств или бегству подозреваемого, допускается исключение из этого правила.

