Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 ноября 2025 в 15:01

В Госдуме предложили ввести период охлаждения перед покупкой недвижимости

Депутат Делягин: период охлаждения при покупке жилья защитит от мошенников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Период охлаждения при покупке недвижимости поможет в противодействии мошенникам, рассказал RTVI заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Он подготовил соответствующий законопроект.

Парламентарий объяснил, что при такой системе деньги будут поступать продавцу не сразу, а спустя неделю. По мнению Делягина, за это время покупатель получит все необходимые документы, свидетельствующие о вменяемости контрагента.

Депутат уточнил, что подобный период охлаждения с сентября уже действует в банках при выдаче больших сумм кредита. Как подчеркнул парламентарий, в таком случае продавец не сможет сказать, что продал квартиру в период помутнения рассудка.

Ранее риелтор Наталья Перескокова рассказала, что в последнее время участились случаи оспаривания сделок по продаже квартир со стороны пенсионеров. Она отметила: пожилые люди говорят, что продавали недвижимость под давлением мошенников.

Госдума
депутаты
инициативы
мошенники
