06 ноября 2025 в 11:48

Риелтор рассказала о рисках покупки квартиры у пожилых людей

Риелтор Перескокова: случаи оспаривания сделок со стороны пенсионеров участились

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В последнее время участились случаи оспаривания сделок по продаже квартир со стороны пенсионеров, рассказала «Вечерней Москве» риелтор, эксперт по недвижимости Наталья Перескокова. Она отметила, что пожилые люди говорят, что продавали недвижимость под давлением мошенников.

Обязательно нужно проверить наличие родственников и пригласить их на сделку, если они живут в этом городе, или по видеосвязи, если у них нет возможности присутствовать лично. Также важно попросить у них нотариальное письменное согласие на продажу квартиры и документальное подтверждение родства, — рассказала Перескокова.

По мнению риелтора, дополнительный контакт с родственниками снизит риски того, что пенсионер может быть под влиянием аферистов. По ее мнению, такие действия могут разорвать цепочку мошенничества.

Ранее юрист Илья Русяев рассказал, что покупатели квартир в России могут лишиться уже оплаченного жилья через суд по искам о «пороках воли» прежних владельцев. Для минимизации рисков он посоветовал привлекать нотариуса и использовать специальные финансовые инструменты.

недвижимоcть
пенсионеры
риелторы
мошенники
