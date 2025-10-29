Как уберечь пожилого родственника от продажи жилья мошеннику? Топ-5 советов

В последние годы пенсионеры все чаще становятся жертвами мошенников. Нередки случаи, когда злоумышленники завладевают недвижимостью наиболее уязвимых граждан, а иногда заставляют их отдать вырученные от продажи жилья деньги. Как защитить родных «серебряного возраста» от фатальной ошибки — в материале NEWS.ru.

Насколько распространено мошенничество при купле-продаже недвижимости

Аферы с жильем — один из распространенных мошеннических схем. МВД России ежегодно фиксирует новые случаи преступных схем при операциях с недвижимостью. Например, в 2021 году заявление подали 6335 пострадавших, в 2022 году — 6184. И от года к году эта цифра лишь растет.

Согласно статистике, которую приводит МВД России, только за первые шесть месяцев 2025 года в стране правоохранительные органы возбудили 5379 уголовных дел, связанных с аферами при купле-продаже недвижимости. И этот показатель до конца года несомненно будет увеличиваться.

Что нужно предпринять, чтобы ваших родственников не обманули

1. Поставить запрет на сделки без личного присутствия

Чтобы защитить недвижимость пожилых людей от мошенников, стоит оформить запрет регистрации без личного участия собственника, посоветовал в беседе с NEWS.ru адвокат Александр Карабанов.

«Нужно подать соответствующее заявление в МФЦ или, при наличии электронной подписи, оставить заявку на „Госуслугах“», — уточнил он.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

После этого сотрудники Росреестра в течение пяти дней внесут отметку об этом в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

«Также можно через определенные юридические механизмы наложить обременение на регистрационные действия по объектам недвижимости пожилых людей», — отметил Карабанов.

В частности, если пенсионер нуждается в уходе, можно оформить договор пожизненного содержания с иждивением. В случае, если пожилого человека признают недееспособным, можно оформить над ним опеку, что также лишит собственника права самостоятельно распоряжаться недвижимостью.

2. Обеспечить пожилому родственнику цифровую безопасность

Для защиты от мошенников Карабанов посоветовал пенсионерам передать пароль от своего аккаунта на «Госуслугах», электронной почты и других сервисов доверенным родственникам.

«Это нужно, чтобы они отслеживали юридически значимые факты», — подчеркнул адвокат.

Также он призвал пожилых людей не отвечать на звонки с незнакомых номеров: это позволит исключить риск разговора с мошенником. Кроме того, Карабанов порекомендовал установить на телефон программу, которая будет записывать все телефонные разговоры.

«Стоит установить в телефон приложение „Радар“, чтобы родственники всегда знали, где находится человек», — порекомендовал Карабанов.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

3. Внимательно наблюдать за контактами пенсионера с людьми

Карабанов порекомендовал установить в квартире пожилого родственника видеокамеры для фиксации любых контактов с людьми. По его словам, они должны работать в коридоре, гостиной или кухне.

«Также можно установить в квартире датчики, которые оповещали бы родственников при любом открывании входной двери. Вообще хорошо было бы, если пенсионеры сами сообщали обо всех контактах с новыми людьми, кем бы они ни представлялись, близким», — отметил адвокат.

4. Не подписывать никакие документы без проверки

Одно из главных правил, которое позволит не попасть впросак при сделках с недвижимостью, заключается в том, что нельзя подписывать любые документы без их предварительного тщательного изучения, сообщил Карабанов.

«Бумаги нужно предварительно показать доверенным родственникам или независимым специалистам», — подчеркнул он.

Адвокат напомнил, что это правило касается любых взаимодействий с документами, а не только сделок с недвижимостью.

5. Рассказывать пенсионерам о мошенниках и их схемах

Чтобы обезопасить пожилого родственника от мошенников, стоит регулярно разговаривать с ним и объяснять, как действуют злоумышленники, добавил Карабанов. Например, нужно рассказать, что если кто-то просит какие угодно личные данные, то диктовать их точно не стоит. Важно объяснить, что делать этого нельзя, даже если «на проводе сам президент».

Кроме того, нужно регулярно общаться с пожилыми родственниками, чтобы они не замыкались в себе, честно делились новостями своей жизни и ничего не скрывали. Тогда больше шансов заметить, что что-то не так, отметил адвокат.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Почему бывает трудно защитить пожилых родственников от мошенников

Часто мошенники, которые пытаются отобрать недвижимость у пожилых людей, используют приемы нейролингвистического программирования, гипноза, оказывают давление на своих жертв, поэтому им трудно противостоять, отметила в беседе с NEWS.ru риелтор Наталья Перескокова.

«Там происходит порок воли. Поэтому даже суд эти сделки разворачивает, возвращает пенсионерам их квартиры, а покупатель теряет деньги и без квартиры остается. Не только пенсионеры, но и молодые люди отдают деньги, квартиры мошенникам. Даже среди моего близкого окружения такое было», — отметила она.

По словам риелтора, защитить родственников от мошенников очень сложно, даже если поставить запрет на сделки без личного участия, потому что обычно пенсионеры присутствуют при этом.

«Еще и скрывают ото всех. И даже от родственников», — подчеркнула она.

Читайте также:

Как обезопасить себя при продаже квартиры: 10 полезных советов юриста

Гузеева, Милявская, Долина: кого из звезд жестоко развели мошенники

Как не остаться без денег и «Госуслуг»? Раскрыта новая схема мошенников

«Пользуются горем»: юрист о брачном аферизме и «черных вдовах» бойцов СВО