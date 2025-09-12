Юрист объяснил, как «черные вдовы» разводят бойцов СВО

В последнее время в РФ появилось много мошенниц, которые специально регистрируют брак с бойцами СВО перед их отправкой на фронт, так как охотятся за положенными им и их семьям выплатами, сообщил в беседе с NEWS.ru заслуженный юрист РФ Иван Соловьев. По его словам, наиболее выгодные ситуации для этих женщин — если мужчина получит серьезное ранение или вовсе погибнет.

Появилось много «черных вдов». У них несколько способов. Первый — находят мужчин, очаровывают, а потом говорят: «Нам не на что жить, иди на СВО». Им достанутся выплаты, если «любимый» получит ранение, или, что для них благоприятнее всего, погибнет. Есть те, кто заключает браки с теми, кто уже на фронте. Есть сайты знакомств, там много подобных охотниц, — рассказал Соловьев.

Ранее Соловьев сообщил, что в арсенале телефонных мошенников находится несколько вариантов работы с жертвами, для мужчин и женщин они могут отличаться. Он добавил, что кого-то могут попросить содействовать спецслужбам или начинают пугать потерей недвижимости. По его словам, выделяются люди старше 70. Желательно с минимальным количеством родственников, которые проживают на своей жилплощади и имеют счета в банке первой тройки или пятерки.