Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 сентября 2025 в 13:56

Юрист объяснил, как «черные вдовы» разводят бойцов СВО

Юрист Соловьев: брачные мошенницы в России стали охотиться на участников СВО

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В последнее время в РФ появилось много мошенниц, которые специально регистрируют брак с бойцами СВО перед их отправкой на фронт, так как охотятся за положенными им и их семьям выплатами, сообщил в беседе с NEWS.ru заслуженный юрист РФ Иван Соловьев. По его словам, наиболее выгодные ситуации для этих женщин — если мужчина получит серьезное ранение или вовсе погибнет.

Появилось много «черных вдов». У них несколько способов. Первый — находят мужчин, очаровывают, а потом говорят: «Нам не на что жить, иди на СВО». Им достанутся выплаты, если «любимый» получит ранение, или, что для них благоприятнее всего, погибнет. Есть те, кто заключает браки с теми, кто уже на фронте. Есть сайты знакомств, там много подобных охотниц, — рассказал Соловьев.

Ранее Соловьев сообщил, что в арсенале телефонных мошенников находится несколько вариантов работы с жертвами, для мужчин и женщин они могут отличаться. Он добавил, что кого-то могут попросить содействовать спецслужбам или начинают пугать потерей недвижимости. По его словам, выделяются люди старше 70. Желательно с минимальным количеством родственников, которые проживают на своей жилплощади и имеют счета в банке первой тройки или пятерки.

мошенничество
афера
СВО
вдовы
любовь
обман
брак
Степанида Королева
С. Королева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Чемпиона Москвы по каратэ чуть не убили ножом при ограблении
В МХАТе рассказали, как Доронина отмечает день рождения
Песков пожелал удачи ветеранам СВО на выборах
В России «упало» приложение мобильного банка
Российская АЭС оказалась под атакой украинского дрона
Умер олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Андрей Чемеркин
Мать обвинила 22-летнего сына в изнасиловании
SHAMAN рассказал, под каким номером хотел бы выступать на «Интервидении»
Отец певца Шарлота предположил, почему сыну не дали выступить в зоне СВО
Легендарный британский диджей Крис Хилл скончался в возрасте 80 лет
В ГД связали приезд принца Гарри в Киев с желанием занять престол Британии
Глава МИД Польши жестко ответил Трампу по поводу инцидента с дронами
Что известно о сбое Telegram 12 сентября: проблемы, когда починят
В России забили тревогу из-за массового «серого» импорта мототехники
В Калифорнии на пляже нашли гигантскую рыбу-луну
SHAMAN раскрыл, что сделает перед выходом на сцену «Интервидения»
Футболист «Спартака» назвал лучших игроков в истории клуба
Москвичам рассказали о погодных сюрпризах в выходные
Гендиректор ПФКИ назвал важный недостаток искусственного интеллекта
В МИД объяснили, как Запад «подгоняет» юридическую базу под воровство
Дальше
Самое популярное
Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно
Общество

Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник
Общество

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник

Удар по заводу и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 11 сентября
Россия

Удар по заводу и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 11 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.