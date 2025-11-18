Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 04:02

Возврат купленных квартир собственникам назвали вызовом для законов РФ

Юрист Голышев: сделки со вторичным жильем требуют новых правовых средств в РФ

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

На вторичном рынке недвижимости наблюдается тревожная тенденция: участились случаи, когда покупателей лишают уже приобретенных квартир через суд, заявил агентству ПРАЙМ доцент департамента права ИЭУИП ГАОУ ВО МГПУ Вадим Голышев. Причиной становятся иски продавцов, которые заявляют, что действовали под влиянием мошенников.

Эксперт отметил, что даже нотариальное заверение и страхование сделки не гарантируют покупателю безопасности. Продавцы стали часто оспаривать соглашения, утверждая, что не отдавали отчета в своих действиях, и требуют вернуть жилье. Сложившаяся судебная практика в основном не на стороне добросовестных приобретателей.

Сформировавшийся тренд <…> уже негативно повлиял на вторичный рынок недвижимости и потребовал от законодателя и судебной власти немедленного принятия необходимых мер, — подчеркнул Голышев.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Республики Саха (Якутия) вынес беспрецедентное решение, отказав в удовлетворении иска о признании недействительным договора купли-продажи квартиры. Недвижимость была продана пожилой жительницей региона под влиянием мошенников. Ключевую роль в пересмотре дела сыграла повторная судебно-психиатрическая экспертиза. Специалисты пришли к выводу, что на момент подписания договора купли-продажи женщина была способна к адекватной оценке происходящего, а ее действия носили последовательный и целенаправленный характер.

недвижимоcть
суды
юристы
мошенники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач рассказала, какие симптомы могут быть предвестником инсульта
Трамп поздравил весь мир после принятия спорного решения
Салат «Чайка»: советская классика за 10 минут! Простое и недорогое блюдо
Депутат объяснил выгоду для России от сотрудничества с БРИКС и ШОС
Долги, личная жизнь, слава на Украине: куда пропала Ольга Арнтгольц
Военкоры рассказали о ситуации в порту Измаила
Раскрыто, когда примерка в магазине может привести к дополнительным тратам
Названы три случая, когда досрочное закрытие кредитов не выгодно
Юрист назвал самый выгодный для отпуска месяц в 2026 году
Зеленского заподозрили в поддержке коррупции в энергосекторе Украины
В РФ хотят вернуть советский метод отслеживания психически больных граждан
Россиянам назвали главные причины апатии и потери интереса к жизни
Россиян ждут самые длинные за 12 лет новогодние каникулы
Возврат купленных квартир собственникам назвали вызовом для законов РФ
Баснословные доходы, дворец в США, личная жизнь: где сейчас Елена Малышева
Стилист рассказала, как защитить волосы в холодное время года
Возрождение РФ, разумный ИИ, миграция: что предсказала Ванга на 2026 год
Госдеп объяснил, будут ли билеты на ЧМ по футболу гарантией выдачи виз США
Названа предварительная дата проведения прямой линии Путина
Российская сторона высказала недоверие резолюции США по Газе
Дальше
Самое популярное
С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками
Общество

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками

Новогодняя буженина по-домашнему: звезда застолья на бутерброд, к рюмочке и просто так!
Общество

Новогодняя буженина по-домашнему: звезда застолья на бутерброд, к рюмочке и просто так!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.