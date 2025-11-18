Возврат купленных квартир собственникам назвали вызовом для законов РФ

На вторичном рынке недвижимости наблюдается тревожная тенденция: участились случаи, когда покупателей лишают уже приобретенных квартир через суд, заявил агентству ПРАЙМ доцент департамента права ИЭУИП ГАОУ ВО МГПУ Вадим Голышев. Причиной становятся иски продавцов, которые заявляют, что действовали под влиянием мошенников.

Эксперт отметил, что даже нотариальное заверение и страхование сделки не гарантируют покупателю безопасности. Продавцы стали часто оспаривать соглашения, утверждая, что не отдавали отчета в своих действиях, и требуют вернуть жилье. Сложившаяся судебная практика в основном не на стороне добросовестных приобретателей.

Сформировавшийся тренд <…> уже негативно повлиял на вторичный рынок недвижимости и потребовал от законодателя и судебной власти немедленного принятия необходимых мер, — подчеркнул Голышев.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Республики Саха (Якутия) вынес беспрецедентное решение, отказав в удовлетворении иска о признании недействительным договора купли-продажи квартиры. Недвижимость была продана пожилой жительницей региона под влиянием мошенников. Ключевую роль в пересмотре дела сыграла повторная судебно-психиатрическая экспертиза. Специалисты пришли к выводу, что на момент подписания договора купли-продажи женщина была способна к адекватной оценке происходящего, а ее действия носили последовательный и целенаправленный характер.