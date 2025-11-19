Маркетплейсам могут запретить продавать мопеды под видом велосипедов

Депутат петербургского Заксобрания Алексей Цивилев предложил ограничить продажу мопедов под видом СИМ на маркетплейсах, пишет «Парламентская газета». По его словам, сейчас любой подросток может приобрести якобы электровелосипед с мощностью как у мотоцикла и поехать на нем без прав.
Из-за недобросовестных продавцов покупатели, в том числе несовершеннолетние, приобретают их и выезжают на улицы, не подозревая, что фактически управляют транспортным средством, требующим наличия прав. Подобные действия создают реальную угрозу безопасности дорожного движения, — высказался Цивилев.
Парламентарий призвал провести массовые внеплановые проверки онлайн-платформ по фактам введения покупателей в заблуждение при продаже такого транспорта. Соответствующее обращение он направил руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой.
