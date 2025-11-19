Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 ноября 2025 в 10:06

Маркетплейсам могут запретить продавать мопеды под видом велосипедов

Депутат Цивилев призвал запретить маркетплейсам продавать мопеды под видом СИМ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Депутат петербургского Заксобрания Алексей Цивилев предложил ограничить продажу мопедов под видом СИМ на маркетплейсах, пишет «Парламентская газета». По его словам, сейчас любой подросток может приобрести якобы электровелосипед с мощностью как у мотоцикла и поехать на нем без прав.

Из-за недобросовестных продавцов покупатели, в том числе несовершеннолетние, приобретают их и выезжают на улицы, не подозревая, что фактически управляют транспортным средством, требующим наличия прав. Подобные действия создают реальную угрозу безопасности дорожного движения, — высказался Цивилев.

Парламентарий призвал провести массовые внеплановые проверки онлайн-платформ по фактам введения покупателей в заблуждение при продаже такого транспорта. Соответствующее обращение он направил руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Аксаков поддержал инициативу о предоставлении равного доступа продавцов и покупателей к маркетплейсам для регулирования системы скидок. Он подчеркнул, что обсуждение проекта должно проходить при участии всех заинтересованных сторон — законодателей, финансовых организаций, торговых площадок и регуляторных органов.

