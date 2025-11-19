Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 ноября 2025 в 10:38

SHAMAN поделился подробностями регистрации брака в Донецке

SHAMAN назвал регистрацию своего брака в Донецке абсолютно правильным решением

Ярослав Дронов (Shaman) на международном музыкальном конкурсе «Интервидение» Ярослав Дронов (Shaman) на международном музыкальном конкурсе «Интервидение» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) заявил в беседе с KP.RU, что регистрация брака с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной в Донецке стала обоюдным и абсолютно правильным решением. Он признался, что совместно с избранницей заранее спланировал поездку в Донецкую Народную Республику.

Мы посетили Военно-мемориальный комплекс, побывали в Храме святых Петра и Февронии, в лицей к детишкам съездили. И параллельно именно там мы с Катей решили расписаться. Это было обоюдное решение. И, я считаю, абсолютно правильное, — поделился SHAMAN.

Ранее продюсер Павел Рудченко заявил, что в репертуаре SHAMAN не будут появляться песни о любви после свадьбы с Мизулиной. По его мнению, исполнитель намерен придерживаться того жанра, который полюбился поклонникам.

артисты
браки
Донецк
знаменитости
