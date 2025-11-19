Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Мать с ребенком заживо сгорели в машине по вине лихача

Женщина с ребенком заживо сгорели в результате ДТП в Краснодаре

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Три человека, включая мать с ребенком, погибли при ДТП в Краснодаре, сообщает Telegram-канал SHOT. По предварительным данным, ДТП произошло с участием автомобилей BMW и Volkswagen Jetta. Водитель BMW, пытаясь скрыться от погони полицейских, столкнулся с другой машиной, в салоне которой находилась женщина с ребенком. Легковушка мгновенно загорелась.

В результате инцидента был также задет еще один автомобиль, ВАЗ, но его пассажиры не пострадали. Погиб на месте водитель BMW, а также женщина и ребенок из Volkswagen Jetta. Очевидцы предприняли попытки оказать пострадавшим помощь, но спасти их не удалось.

Ранее сообщалось, что двое водителей и пассажир погибли в массовом ДТП на 179-м километре автодороги А-121 «Сортавала» в Лахденпохском районе Карелии. Инцидент произошел около 12:00 мск, в аварию попали четыре автомобиля. В Сети появились кадры с места аварии. На них можно увидеть искореженный автомобиль и лежащий на боку бензовоз. По предварительным данным, водитель большегруза с прицепом допустил занос и врезался в бензовоз на встречной полосе.

