Три человека погибли в страшном ДТП с бензовозом

Двое водителей и пассажир погибли в массовом ДТП на 179-м километре автодороги А-121 «Сортавала» в Лахденпохском районе Карелии, передает пресс-служба Госавтоинспекции республики. Инцидент произошел около 12:00 по мск, в аварию попали четыре автомобиля. В Сети появились кадры с места аварии. На них можно увидеть искореженный автомобиль и лежащий на боку бензовоз.

В результате произошедшего погибли водитель большегруза, водитель и пассажир легковушки. Водитель бензовоза травмирован, — сказано в сообщении.

По предварительным данным, водитель большегруза с прицепом допустил занос и врезался в бензовоз на встречной полосе. После этого последовало столкновение прицепа с автомобилем, который двигался следом за бензовозом.

Ранее сообщалось, что шесть автомобилей, в том числе мусоровоз и микроавтобус, попали в ДТП на юге Москвы. Одна машина перевернулась. Сейчас заблокировано три полосы движения в сторону центра. Спасатели осуществляют деблокацию пострадавших.

Также стало известно, что водитель мусоровоза, в который врезался пассажирский поезд Екатеринбург — Челябинск, скончался в больнице. Его напарник находится в тяжелом состоянии. По данным ведомства, пассажиры «Орлана» за медицинской помощью не обращались.