Удары по Украине сегодня, 19 ноября: какие цели ВСУ поражены, последствия

Вооруженные силы России сегодня ночью, 19 ноября, нанесли удар по объектам военной и энергетической инфраструктуры на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были поражены?

Что известно об ударах по объектам на Украине 19 ноября

Российские военные в ночь на 19 ноября нанесли комбинированные удары с применением беспилотников и ракет «Калибр» и «Кинжал» по объектам военной и энергетической инфраструктуры, сообщил военный блогер Олег Царев в личном Telegram-канале.

«Ракетный удар нанесен по объектам на Западной Украине. Пожары зафиксированы во Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях. Вводят веерные отключения электроэнергии. Во Львове, предположительно, был нанесен удар по аэродрому, пункту временной дислокации ВСУ, а также по Львовскому бронетанковому заводу. В Стрые ракеты поразили подземное газовое сооружение и бункер военной базы», — отметил он.

В Бурштыне Ивано-Франковской области, по данным Царева, ракеты «Калибры» атаковали ТЭС, в Тернополе после не менее девяти ракетных ударов горит нефтебаза, поражены цеха военно-промышленного комплекса.

Сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31К с новейшей гиперзвуковой ракетой «Кинжал» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Пятью „Кинжалами“ были поражены объекты близ Киева. Гремело в Днепропетровске и области, Винницкой, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Харьковской областях», — добавил военный блогер.

Всего зафиксировано около 80 эпизодов ударов, которые были нанесены с целью истощения логистики и ПВО, удержания инициативы давлением на тылы, уничтожения энергетических возможностей производства, логистики и связи, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в авторском Telegram-канале.

«Ключевые населенные пункты: Павлоград, Днепропетровск, Терновка, Верхнеднепровск, Харьков, Лозовая, Сумы, Сновск, Бахмач, Одесса, Затока, Львов, Бурштын, Тернополь, Ивано-Франковск. Уничтоженные цели: логистика (железнодорожные узлы, депо), топливно-энергетические объекты, склады МТО, аэродромы, площадки обслуживания беспилотников, пункты дислокации военных, тренировочные базы ВСУ», — заявил подпольщик.

Министерство энергетики Украины сообщило, что 19 ноября в ряде областей страны введены аварийные отключения электроэнергии.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

