19 ноября 2025 в 10:31

Российские разработчики создали новый беспилотник самолетного типа

В Нижегородской области представили новый БПЛА «Дуга» с вертикальным взлетом

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Разработчики из Нижегородской области представили беспилотный аппарат самолетного типа «Дуга», оснащенный системой вертикального взлета, сообщает ТАСС со ссылкой на Народный фронт. Проект создавался при поддержке Кулибин-клуба Народного фронта.

Суть дрона в том, чтобы он взлетал с любой точки, без катапульты. Он взлетает вертикально, как квадрокоптер, достигает определенной высоты и по команде оператора переходит в режим самолета. Самолет называется «Дуга», лететь он может до 50 км с нагрузкой до 1,5 килограмм. Он может использоваться как ударный дрон или дрон-разведчик, — сказал представитель компании по производству БПЛА и спецсвязи «Химера».

Ранее сообщалось, что в зоне специальной военной операции начали тестировать новую автоматизированную систему управления радиоэлектронной борьбы. По его словам, разработка позволяет вдвое сократить время анализа активности беспилотников противника.

До этого пресс-служба Ростеха сообщила, что российские оружейники создали новую бомбовую кассету, увеличили дальность артиллерийских снарядов и разработали электронный взрыватель для борьбы с дронами. Разработчики получили премию имени Макаровца за достижения в области специальной продукции.

