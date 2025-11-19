Российские разработчики создали новый беспилотник самолетного типа

Разработчики из Нижегородской области представили беспилотный аппарат самолетного типа «Дуга», оснащенный системой вертикального взлета, сообщает ТАСС со ссылкой на Народный фронт. Проект создавался при поддержке Кулибин-клуба Народного фронта.

Суть дрона в том, чтобы он взлетал с любой точки, без катапульты. Он взлетает вертикально, как квадрокоптер, достигает определенной высоты и по команде оператора переходит в режим самолета. Самолет называется «Дуга», лететь он может до 50 км с нагрузкой до 1,5 килограмм. Он может использоваться как ударный дрон или дрон-разведчик, — сказал представитель компании по производству БПЛА и спецсвязи «Химера».

Ранее сообщалось, что в зоне специальной военной операции начали тестировать новую автоматизированную систему управления радиоэлектронной борьбы. По его словам, разработка позволяет вдвое сократить время анализа активности беспилотников противника.

До этого пресс-служба Ростеха сообщила, что российские оружейники создали новую бомбовую кассету, увеличили дальность артиллерийских снарядов и разработали электронный взрыватель для борьбы с дронами. Разработчики получили премию имени Макаровца за достижения в области специальной продукции.