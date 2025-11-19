Военэксперт раскрыл судьбу Rafale в небе над Украиной

Российские системы противовоздушной обороны, в частности, зенитные ракетные комплексы С-350 и С-400, обладают техническими возможностями для уничтожения французских истребителей Rafale на предельной дальности полета, заявил NEWS.ru военэксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, для этого могут быть задействованы как современные, так и более ранние модели ЗРК, состоящие на вооружении у РФ.

У ВС России уже сейчас есть потенциал, который позволяет поразить истребители Rafale, [которые Франция намерена передать ВСУ]. Речь идет о наших зенитных ракетных системах. В первую очередь, это С-300, еще достаточно старые модели С-300ПМ2, С-300ПМУ2. С-350 и С-400 — эти ЗРК могут уничтожать Rafale на предельной дальности, — пояснил Кнутов.

Ранее летчик-инструктор майор ВВС Андрей Красноперов заявил, что поставки истребителей Rafale Украине не смогут изменить ситуацию на поле боя. По его словам, в украинских войсках нет необходимого количества специалистов, которые могли бы управлять сотней французских истребителей, обещанных Парижем Киеву.