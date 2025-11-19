Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 10:34

Военэксперт раскрыл судьбу Rafale в небе над Украиной

Военный эксперт Кнутов: ЗРК С-350 и С-400 смогут сбить истребители Rafale

Истребитель Rafale Истребитель Rafale Фото: IMAGO/Cody Froggatt/News Images/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Российские системы противовоздушной обороны, в частности, зенитные ракетные комплексы С-350 и С-400, обладают техническими возможностями для уничтожения французских истребителей Rafale на предельной дальности полета, заявил NEWS.ru военэксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, для этого могут быть задействованы как современные, так и более ранние модели ЗРК, состоящие на вооружении у РФ.

У ВС России уже сейчас есть потенциал, который позволяет поразить истребители Rafale, [которые Франция намерена передать ВСУ]. Речь идет о наших зенитных ракетных системах. В первую очередь, это С-300, еще достаточно старые модели С-300ПМ2, С-300ПМУ2. С-350 и С-400 — эти ЗРК могут уничтожать Rafale на предельной дальности, — пояснил Кнутов.

Ранее летчик-инструктор майор ВВС Андрей Красноперов заявил, что поставки истребителей Rafale Украине не смогут изменить ситуацию на поле боя. По его словам, в украинских войсках нет необходимого количества специалистов, которые могли бы управлять сотней французских истребителей, обещанных Парижем Киеву.

истребители
Украина
Россия
СВО
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам назвали самую дорогую российскую звезду
Магнитные бури сегодня, 19 ноября: что завтра, аритмия, сужение сосудов
SHAMAN рассказал, будет ли пышно праздновать свадьбу
Волгоград на день переименовали в Сталинград
Мать с ребенком заживо сгорели в машине по вине лихача
Появились новые подробности в деле о бесследно пропавших Усольцевых
Стало известно, какое место занимает Зеленский в деле о коррупции
Удары по Украине сегодня, 19 ноября: какие цели ВСУ поражены, последствия
«Микола Гоголь разрешен»: Мединский высмеял отмену Киевом имен императоров
«Превосходно»: Долина явилась на заседание по делу о мошенничестве
SHAMAN поделился подробностями регистрации брака в Донецке
Более 10 беспилотников ВСУ атаковали два российских региона
Военэксперт раскрыл судьбу Rafale в небе над Украиной
В России разработают рейтинг по количеству мер поддержки для участников СВО
Арестована семья девочки-подростка, которая весила 16 кг
В Госдуме ответили, почему на Россию вновь запустили американские ATACMS
Российские разработчики создали новый беспилотник самолетного типа
В РПЦ придумали, как поступить с «лишними» эмбрионами
Диетолог предупредила о побочных эффектах приема хлорофилла
Россиянам объяснили, как отличить документы от «филькиной грамоты»
Дальше
Самое популярное
Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной
Общество

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.