03 ноября 2025 в 16:15

Пенсионер лишился земельных участков на 13 млн рублей из-за хитрой невестки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожилой житель Ярославской области лишился земельных участков стоимостью 13 млн рублей, сообщил Telegram-канал Baza. Он оформил доверенность на невестку, чтобы та помогла продать землю, но позже выяснилось, что все участки были проданы без его ведома.

Пенсионер в 2017 году передал доверенность сыну и его супруге Наталье на продажу двух участков в Москве и Подмосковье. В 2018 году женщина оформила сделки и заявила, что деньги отдала свекру лично, однако он это отрицает.

Родственники узнали, что Наталья приобрела три квартиры в 2020–2023 годах. Они подозревают, что деньги на них взяты от продажи земли. Правоохранители состава преступления не нашли, и теперь семья намерена добиваться компенсации через суд.

Ранее жительница Москвы целый год не могла попасть в купленную квартиру, так как там забаррикадировалась бывшая хозяйка. Жилье удалось освободить, однако пенсионерка теперь добивается признания сделки недействительной.

Между тем эксперт по недвижимости Константин Анохин рассказал, что в России растет количество «токсичных» квартир с пожилыми собственниками, которые невозможно продать из-за возраста владельца. По его словам, риелторы все чаще отказываются от работы с лотами, принадлежащими женщинам старше 60 лет.

участки
продажи
пенсионеры
Ярославская область
Москва
Подмосковье
