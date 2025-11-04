Румыния приобрела у Нидерландов F-16 за смехотворную сумму Румыния и Нидерланды подписали контракт о передаче 18 истребителей F-16 за €1

Бухарест и Гаага заключили межправительственное соглашение о передаче 18 истребителей F-16 Fighting Falcon по символической цене в €1 (93 рубля). Церемония подписания состоялась в румынской столице при участии министров обороны обеих стран, говорится в сообщении Минобороны Румынии.

Эти самолеты, находящиеся в составе Центра подготовки пилотов для полетов на F-16 в Фетешть, станут собственностью румынского государства по цене в €1, — указано в сообщении.

Несмотря на номинальную стоимость самих истребителей, Бухарест оплатит налог на добавленную стоимость в размере €21 млн евро (1,9 млрд рублей). Эта сумма рассчитана исходя из заявленной стоимости летательных аппаратов и пакета логистической поддержки, который оценивается в €100 млн (9,3 млрд рублей).

Как подчеркнул румынский министр обороны Йонуц Моштяну, созданный центр превратил страну в европейский хаб для обучения пилотов из государств, эксплуатирующих или планирующих приобрести F-16. Достигнутые договоренности предусматривают обязательство Румынии предоставлять учебные места в Центре подготовки для летчиков из стран НАТО и государств-партнеров. Отмечается, что приобретенные истребители будут использоваться исключительно в учебных целях и не предназначены для боевого применения.

Ранее сообщалось, что Тайвань рассчитывает получить 18 мобильных реактивных систем залпового огня M142 HIMARS производства США до конца 2026 года. Изначально партия должна была прибыть на остров в 2027 году, но Вашингтон может поставить системы раньше.