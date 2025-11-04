Российский певец и блогер Аким Апачев перед началом церемонии открытия памятника журналисту и политологу Дарье Дугиной в парке Захарово

«Меня позвали»: рэпер Апачев оправдался за концерт в «БАРС-Курск» Рэпер Апачев объяснил, что выступал перед бригадой «БАРС-Курск» по приглашению

Известный рэпер и блогер Аким Апачев (Аким Гасанов) ответил на заявление губернатора Курской области Александра Хинштейна о своем выступлении перед военнослужащими бригады «БАРС-Курск». Музыкант подтвердил факт проведения концерта, но отметил, что действовал по приглашению и не располагает информацией о необходимых согласованиях, пишет РИА Новости.

Его заявление стало ответом на слова Хинштейна, который раскритиковал выступление артиста. Губернатор напомнил о его предыдущем штрафе за граффити с нецензурной лексикой в Судже.

Регулярно даю концерты в зоне проведения СВО. В Курске дал несколько концертов, в том числе и для подразделения «БАРС-Курск». О «согласованности» этого конкретного выступления мне ничего неизвестно. Меня позвали выступить, я приехал и выступил, — сказал Апачев.

Артист подчеркнул, что за время СВО дал более 100 бесплатных выступлений для военнослужащих. За это он отмечен благодарностями от различных подразделений и медалью участника СВО от Министерства обороны РФ.

Ранее губернатор Курской области охарактеризовал проведенный концерт как несогласованную акцию, подчеркнув, что регион и зона СВО не должны служить местом для «отмывания репутации». Хинштейн пообещал привлечь к ответственности виновных в организации мероприятия.