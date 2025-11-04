В России появился новый праздник День языков будут отмечать в России 8 сентября по указу Путина

Президент России Владимир Путин утвердил День языков Российской Федерации. Согласно указу главы государства, опубликованному на официальном портале правовой информации, праздник будут отмечать по всей стране ежегодно 8 сентября — в день рождения советского поэта Расула Гамзатова.

В целях сохранения и поддержки языков народов РФ постановляю: установить День языков народов Российской Федерации и отмечать его 8 сентября, — гласит документ.

