Жесткое столкновение двух грузовиков в Приангарье попало на видео Момент столкновения двух грузовиков в Иркутской области сняли на видео

Момент аварии с участием четырех грузовых автомобилей на 1581-м километре трассы в Куйтунском районе Приангарья попал на видео, которым поделился Telegram-канал Babr Mash. В результате столкновения погибли три водителя, еще один человек был доставлен в медицинское учреждение.

На кадрах, запечатленных одним из водителей, можно увидеть лобовое столкновение двух грузовых машин. Вероятно, одну из фур занесло на заснеженной дороге, что и привело к ДТП. Также, возможно, этому могла поспособствовать и плохая видимость из-за непогоды.

Ранее стало известно о столкновении восьми транспортных средств на трассе М-12. Инцидент произошел около 05:20 по московскому времени. В результате ДТП четверо взрослых людей обратились за медицинской помощью. По данным полиции, в аварии участвовали три грузовых и пять легковых автомобилей, а детали происшествия в настоящее время уточняются.

Кроме того, главное управление МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщило о смертельной аварии с участием внедорожника в Лужском районе. Автомобиль покинул пределы проезжей части, оказался в придорожном кювете и свалился в водоем.