Более 28 тыс. жителей российского региона остались без света из-за ВСУ Балицкий: более 28 тыс. жителей Запорожской области остались без света из-за ВСУ

Более 28 тыс. жителей Запорожской области остались без света из-за ВСУ, заявил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. По его словам, в течение суток 23–24 ноября украинские военные нанесли более 30 ударов по объектам электроэнергетики, атаки продолжились и в ночь на 25 ноября.

Более 28 тыс. абонентов в Запорожской области находятся без электроснабжения, — написал Балицкий.

Губернатор отметил, что в регионе начали восстановительные работы. На некоторых участках проведению ремонта препятствует дроновая активность, добавил он.

19 ноября Балицкий заявил, что Вооруженные силы Украины атаковали объекты критической инфраструктуры Запорожской области. Атака противника стала причиной кратковременного отключения электроэнергии в части населенных пунктов региона.

До этого губернатор сообщал, что ситуация с энергоснабжением в ряде районов региона оставалась сложной после атак ВСУ, повредивших энергетическую инфраструктуру. Без электричества были 41 843 абонента в Михайловском, Васильевском, Токмакском и частично в Каменско-Днепровском округах.