День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 ноября 2025 в 13:04

Более 28 тыс. жителей российского региона остались без света из-за ВСУ

Балицкий: более 28 тыс. жителей Запорожской области остались без света из-за ВСУ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Более 28 тыс. жителей Запорожской области остались без света из-за ВСУ, заявил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. По его словам, в течение суток 23–24 ноября украинские военные нанесли более 30 ударов по объектам электроэнергетики, атаки продолжились и в ночь на 25 ноября.

Более 28 тыс. абонентов в Запорожской области находятся без электроснабжения, — написал Балицкий.

Губернатор отметил, что в регионе начали восстановительные работы. На некоторых участках проведению ремонта препятствует дроновая активность, добавил он.

19 ноября Балицкий заявил, что Вооруженные силы Украины атаковали объекты критической инфраструктуры Запорожской области. Атака противника стала причиной кратковременного отключения электроэнергии в части населенных пунктов региона.

До этого губернатор сообщал, что ситуация с энергоснабжением в ряде районов региона оставалась сложной после атак ВСУ, повредивших энергетическую инфраструктуру. Без электричества были 41 843 абонента в Михайловском, Васильевском, Токмакском и частично в Каменско-Днепровском округах.

Россия
Запорожская область
Евгений Балицкий
атаки
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Астроном рассказал о приближении межзвездного объекта к Земле
PR-директор Птахи ответила на слухи об аресте недвижимости рэпера
Сечин завершил речь в Пекине китайской философией и советской историей
Группа компаний «О'Кей» продала одноименную сеть магазинов
В Совфеде оценили возможность возврата статьи за тунеядство в России
Дарья Мороз удивила поклонников радикальным изменением имиджа
Адвокат оценил шансы племянниц Жириновского на возвращение имущества
Макрон испугался баллистических ракет России
Появились новые подробности о расследовании НАБУ на Украине
Погода в Москве в среду, 26 ноября: ждать ли сильного холода и снегопада
Секс-символ фигурного катания: самые яркие образы Туктамышевой
В США узнали о звонках разгневанных европейских чиновников Рубио
«Провальная политика»: Лавров объяснил выходки европейских соседей
Лавров поделился подробностями о контактах России и США
«Не сливать»: Лавров объяснил, как работает российская дипломатия
В МО озвучили, какой «бонус» получили ВС РФ после освобождения Иванополья
Фекальный сталкер из Москвы остался безнаказанным
Жертвы в Таганроге, тактика стаи, теракт в храме: ВСУ атакуют РФ 25 ноября
Адвокат раскрыл, могут ли наказать пенсионеров-мошенников за схемы с жильем
Тренер по художественной гимнастике обманула родителей на 300 тыс. рублей
Дальше
Самое популярное
Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе
Общество

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе

Вместо зраз и запеканок готовлю горячее «Курочка в шубе» — нежное сытное блюдо на праздничный стол в одном противне
Общество

Вместо зраз и запеканок готовлю горячее «Курочка в шубе» — нежное сытное блюдо на праздничный стол в одном противне

Салат «Королевская мимоза»: новогодний рулет с сюрпризом — готовится заранее, освобождая время в праздничный вечер
Общество

Салат «Королевская мимоза»: новогодний рулет с сюрпризом — готовится заранее, освобождая время в праздничный вечер

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.