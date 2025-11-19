Атака ВСУ оставила жителей части Запорожья без света

Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Вооруженные силы Украины атаковали объекты критической инфраструктуры Запорожской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий. Атака противника стала причиной кратковременного отключения электроэнергии в части населенных пунктов региона.

Энергетики работают в усиленном режиме, однако работы усложняются опасностью повторных ударов, — добавил губернатор.

Балицкий попросил жителей населенных пунктов, где отсутствует электроэнергия, проявить терпение. По его словам, оперативные бригады уже проводят переключение на резервные источники питания.

17 ноября губернатор сообщал, что ситуация с энергоснабжением в ряде районов региона оставалась сложной после атак ВСУ, повредивших энергетическую инфраструктуру. Без электричества были 41 843 абонента в Михайловском, Васильевском, Токмакском и частично в Каменско-Днепровском округах. Социально значимые объекты обеспечивали питание за счет генераторов, и специалисты работали круглосуточно, рассчитывая стабилизировать обстановку к концу недели.

