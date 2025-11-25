День матери
25 ноября 2025 в 12:57

Россиянин год жил с осколком снайперской пули в глазу

В Подмосковье врачи извлекли из глаза мужчины частицу снайперской пули

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В Подмосковье врачи обнаружили в глазнице пациента металлический осколок размером около 0,5 см, передает Telegram-канал Baza. Из-за риска полной потери зрения 45-летнего мужчину срочно направили на операцию.

Хирурги два часа работали над удалением инородного тела. Оказалось, что это была часть снайперской пули.

Мужчина рассказал, что прошлой осенью получил тяжелое ранение в ходе спецоперации. Снайпер выстрелил ему в голову, и пуля, пробив бронешлем, разлетелась на фрагменты. Один из осколков попал в лицевую кость. Тогда медикам удалось извлечь большинство осколков, однако маленький свинцовый фрагмент оставался в глазнице все это время, не вызывая болевых ощущений.

Ранее в России впервые провели операцию по удалению неоперабельной опухоли у ветерана боевых действий, используя инновационную методику в ФМБА им. Бурназяна. Операция включала резекцию опухоли брыжейки вне тела пациента и микрохирургическую реконструкцию сосудов. Пациент успешно пережил вмешательство.

