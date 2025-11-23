Салат «Королевская мимоза»: новогодний рулет с сюрпризом — готовится заранее, освобождая время в праздничный вечер

Салат «Королевская мимоза»: новогодний рулет с сюрпризом — готовится заранее, освобождая время в праздничный вечер. Хотите удивить гостей изысканной подачей знакомого салата? Этот рулет в виде праздничного рулета станет жемчужиной вашего стола! Нежные слои моркови, картофеля и красной рыбы создают элегантную композицию.

На пищевую пленку выложите слои: тертая отварная морковь (промажьте майонезом), тертые яичные белки (майонез), тертый отварной картофель (майонез). Завершите слоем слабосоленой рыбы и зелени. Аккуратно сверните рулетом, закрепите края пленки и уберите в морозильник на 20-30 минут для формовки. Перед подачей снимите пленку, украсьте тертым желтком, розочками из рыбы, листьями салата и перепелиными яйцами с икрой. Разрезайте на порционные кусочки — внутри откроется красивый слоеный рисунок!

