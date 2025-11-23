Салат «Шикарный» с сырным слоем с хреном: простые продукты и необычный акцент. Приготовите на Новый год и влюбитесь

Салат «Шикарный» с сырным слоем с хреном: простые продукты и необычный акцент. Приготовите на Новый год и влюбитесь. Хотите приготовить салат, который произведет настоящий фурор на праздничном столе? Это многослойное чудо с колбасой, овощами и грецкими орехами покорит ваших гостей с первой ложки! Каждый слой раскрывает новый вкусовой акцент, создавая идеальную композицию. Блюдо, достойное самого изысканного меню.

Отварите 3 картофелины в мундире и 3 яйца. Натрите 150 грамм сыра и 1 морковь. Соберите салат слоями: мелко нарезанные огурцы (3-4 шт.), тертый картофель (промажьте майонезом), репчатый лук (2 шт.), слой сыра (промажьте майонезом), тертая морковь, снова сыр (промажьте майонезом), 100 грамм вареной колбасы кубиками, рубленые яйца. Завершите сырным слоем с майонезом, смешанным с хреном или чесноком (2 зубчика). Украсьте молотыми грецкими орехами. Дайте салату настояться 2-3 часа в холодильнике — это объединит все вкусы в гармоничный букет!

