Силовики накрыли цыганскую майнинг-ферму под Петербургом

В Ленинградской области полицейские при проверке мест проживания цыган в Тосненском районе обнаружили подпольную майнинговую ферму, сообщает региональное ГУ МВД России. По данным ведомства, установку нашли в подвале одного из домов в поселке Красный Бор.

Во время обследования территории одного из домов на улице 5-я Дорога в поселке Красный Бор в подвальном помещении полицейские обнаружили оборудование, похожее на майнинг-установку. Владельцы жилья не смогли подтвердить законность потребления электроэнергии. Данная техника изъята, проводится разбирательство, — говорится в сообщении.

Всего в ходе масштабного рейда полицейские смогли установить личности свыше сотни представителей данного народа, в том числе 24 детей. При этом 21 человека доставили в полицию для дополнительной проверки, где взяли отпечатки пальцев, а после в присутствии военкома вручили повестки.

Вдобавок сотрудники ГАИ проверили почти 150 автомобилей в данном районе. В итоге они выявили два десятка нарушений — от отсутствия полиса ОСАГО до управления машиной без документов и с наличием различных неисправностей.

Ранее юрист Екатерина Нечаева сообщала, что силовые структуры проверяют цыганские поселения и арестовывают их жителей по подозрению в организованной преступной деятельности и наркоторговле. По ее словам, в таборах могут находиться пенсионеры, просящие милостыню по приказу мафии.