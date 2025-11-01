Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 17:24

Юрист раскрыла причину масштабных рейдов силовиков в цыганских поселениях

Юрист Нечаева: в цыганских поселениях часто выявляют организованную преступность

Силовые структуры проверяют цыганские поселения и арестовывают их жителей по подозрению в организованной преступной деятельности и наркоторговле, заявила NEWS.ru юрист Екатерина Нечаева. По ее словам, в таборах могут находиться пенсионеры, просящие милостыню по приказу мафии.

Силовики проверяют цыганские поселения и арестовывают местных жителей по подозрению в наркоторговле и организации групп пенсионеров-попрошаек. Я разговорилась с одной бабушкой, которая рассказала, что цыгане уговорили ее переехать из Рязанской области в Москву и просить милостыню. Теперь она на них работает, а все деньги отдает табору. Ее собственный дом цыгане продали, — заявила Нечаева.

Юрист отметила, что проверка регистрации жителей автономных поселков является немаловажной причиной силовых рейдов. По ее словам, цыгане могут незаконно проживать в заброшенных домах для того, чтобы находиться подальше от правоохранительных органов.

Зачастую таборы выбирают для поселения отдаленные заброшенные деревни. Это объясняется тем, что такие места находятся вдали от муниципальной власти. Во время рейдов также определяется регистрация и изучаются правоустанавливающие документы: цыгане могут захватить дом, у которого уже есть наследники, — заключила Нечаева.

Ранее силовики провели масштабные рейды в цыганском поселке Плеханово под Тулой. Проверка закончилась арестом пяти автомобилей, изъятием около 1 млн рублей и отправкой 35 человек в военкомат.

